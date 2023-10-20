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Квартиры-студии в Аджман (эмират), ОАЭ

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2 объекта найдено
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Аджман, ОАЭ
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Аджман, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Condor Marina Star Residences Акция: Распродажа Категория: Квартира Район: Дубай Мари…
€439,960
Студия 1 комната со стеклопакетами, с кондиционером, с Онлайн-показ в Аджман (эмират), ОАЭ
Студия 1 комната со стеклопакетами, с кондиционером, с Онлайн-показ
Аджман (эмират), ОАЭ
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 4/8
Продаются апартаменты различного типа в новом готовом объекте Al Ameera Village напрямую от …
€62,212

Параметры недвижимости в Аджман (эмират), ОАЭ

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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