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Квартиры-студии в Аджмане, ОАЭ

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Аджман
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6 объектов найдено
Студия в Аджман, ОАЭ
Студия
Аджман, ОАЭ
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$86,000
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Студия в Аджман, ОАЭ
Студия
Аджман, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 6/13
Canterbury Waterfront — курортная жизнь у моря, панорамные виды и современный комфорт в Al Z…
$135,401
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DDA Real Estate
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Студия в Emirates City, ОАЭ
Студия
Emirates City, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 18/35
Rockhill Tower — современный жилой комплекс с развитой инфраструктурой в районе Al Alia, Адж…
$74,434
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Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Студия 1 комната в Аджман, ОАЭ
Студия 1 комната
Аджман, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 35 м²
🏡 ОАЭ РЕШИТЕЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ — СОГЛАШЕНО до 30%INVESTMENT REAL ESTATE | AJMAN, ОАЭ 🇦🇪Этот…
Цена по запросу
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Студия 2 комнаты в Аджман, ОАЭ
Студия 2 комнаты
Аджман, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Condor Marina Star Residences Акция: Распродажа Категория: Квартира Район: Дубай Мари…
$465,755
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Студия 1 комната в Аджман, ОАЭ
Студия 1 комната
Аджман, ОАЭ
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 4/8
Продаются апартаменты различного типа в новом готовом объекте Al Ameera Village напрямую от …
$65,860
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Параметры недвижимости в Аджмане, ОАЭ

с видом на море
Недорогая
Элитная
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