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Квартиры-студии около гольф-клуба в ОАЭ

Дубай
1242
Абу-Даби
94
Абу-Даби
95
Шарджа
16
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2 объекта найдено
Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 8/14
Venice by Azizi — это уникальный жилой проект в районе Studio City, вдохновленный очарование…
$195,886
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Агентство
RCST Real Estate
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 8/14
Venice by Azizi — это уникальный жилой проект в районе Studio City, вдохновленный очарование…
$188,847
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
RCST Real Estate
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Realting.com
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Параметры недвижимости в ОАЭ

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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