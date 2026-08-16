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Квартиры-студии в Шардже, ОАЭ

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Аш-Шарджа
15
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17 объектов найдено
Студия в Шарджа, ОАЭ
Студия
Шарджа, ОАЭ
Площадь 40 м²
Живите и инвестируйте в проект Waterfront с частным пляжем
$160,000
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Umed properties
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Студия 2 спальни в Аш-Шарджа, ОАЭ
Студия 2 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Цена начинается от 1 197 000 дирхамов с 127 кв.м.Откройте для себя Сендиан, первое жилое соо…
$325,936
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Студия в Аш-Шарджа, ОАЭ
Студия
Аш-Шарджа, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/6
Апартаменты в новом комплексе Aysha у воды! Комплекс расположен вдоль лагуны Аль-Хан! Легкий…
$143,506
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Студия 2 спальни в Аш-Шарджа, ОАЭ
Студия 2 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Цена начинается от 1 696 000 дирхамов | от 182 кв.мСеквойя - это шестая фаза уважаемого райо…
$461,811
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Студия 2 спальни в Аш-Шарджа, ОАЭ
Студия 2 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Цена начинается от 1 499 000 дирхамов | От 183 кв.мТаунхаусы Азалии в Масааре - Вдохновляема…
$408,169
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Студия 2 спальни в Аш-Шарджа, ОАЭ
Студия 2 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Цена начинается от 1 275 000 дирхамов | От 175 кв.мКайя Таунхаус в Масааре: Гармоничная жизн…
$347,175
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LDV InvestLDV Invest
Студия 2 спальни в Аш-Шарджа, ОАЭ
Студия 2 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Цена начинается от 1 821 000 дирхамов | От 183 кв.мСаро в Масааре: спокойная жизнь среди Вер…
$495,847
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Студия 1 спальня в Аш-Шарджа, ОАЭ
Студия 1 спальня
Аш-Шарджа, ОАЭ
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Al Mamsha — комплекс расположенный в Muwaileh в Sharjah. Предлагаются апартаменты от 1 до 3 …
$144,688
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Студия в Аш-Шарджа, ОАЭ
Студия
Аш-Шарджа, ОАЭ
Площадь 40 м²
Этаж 15
Areej Apartments — это апартаменты премиум-класса от Arada, расположенные в оживленном район…
$136,361
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Студия в Аш-Шарджа, ОАЭ
Студия
Аш-Шарджа, ОАЭ
Площадь 38 м²
Этаж 16
Areej Apartments — это апартаменты премиум-класса от Arada, расположенные в оживленном район…
$130,205
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Студия 1 спальня в Аш-Шарджа, ОАЭ
Студия 1 спальня
Аш-Шарджа, ОАЭ
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Al Mamsha — комплекс расположенный в Muwaileh в Sharjah. Предлагаются апартаменты от 1 до 3 …
$144,688
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Студия в Аш-Шарджа, ОАЭ
Студия
Аш-Шарджа, ОАЭ
Площадь 35 м²
Этаж 76
Areej Apartments — это апартаменты премиум-класса от Arada, расположенные в оживленном район…
$118,742
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Студия 1 комната в Al Hamriyah, ОАЭ
Студия 1 комната
Al Hamriyah, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 6
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
$97,563
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DDA Real Estate
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Студия 1 спальня в Аш-Шарджа, ОАЭ
Студия 1 спальня
Аш-Шарджа, ОАЭ
Количество спален 1
Площадь 48 м²
Al Mamsha — комплекс расположенный в Muwaileh в Sharjah. Предлагаются апартаменты от 1 до 3 …
$144,688
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Студия в Аш-Шарджа, ОАЭ
Студия
Аш-Шарджа, ОАЭ
Площадь 35 м²
Этаж 76
Areej Apartments — это апартаменты премиум-класса от Arada, расположенные в оживленном район…
$118,742
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Студия в Аш-Шарджа, ОАЭ
Студия
Аш-Шарджа, ОАЭ
Площадь 38 м²
Этаж 16
Areej Apartments — это апартаменты премиум-класса от Arada, расположенные в оживленном район…
$130,205
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Студия в Аш-Шарджа, ОАЭ
Студия
Аш-Шарджа, ОАЭ
Площадь 35 м²
Этаж 76
Areej Apartments — это апартаменты премиум-класса от Arada, расположенные в оживленном район…
$118,742
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Параметры недвижимости в Шардже, ОАЭ

с видом на море
Недорогая
Элитная
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