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Квартиры-студии в Аджман, ОАЭ

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1 объект найдено
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Аджман, ОАЭ
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Аджман, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Condor Marina Star Residences Акция: Распродажа Категория: Квартира Район: Дубай Мари…
€440,522

Параметры недвижимости в Аджман, ОАЭ

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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