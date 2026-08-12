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Квартиры-студии с видом на горы в ОАЭ

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Дубай
44
Аджман
4
Абу-Даби
9
Рас-эль-Хайма
5
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6 объектов найдено
Студия 1 комната в Дубай, ОАЭ
Студия 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Berkeley Place by Ellington представляет собой элегантное 12-этажное здание, включающее в се…
$256,412
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Студия 1 комната в Дубай, ОАЭ
Студия 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
СТУДИЯ В MAG CITY — В НОВОМ ЦЕНТРЕ ДУБАЯ MAG CITY — жилой комплекс высшего уровня с видам…
$171,350
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Студия 1 комната в Дубай, ОАЭ
Студия 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Стратегически расположенный и идеально спроектированный комплекс Peninsula в самом центре Ду…
$241,355
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LDV InvestLDV Invest
Студия 1 комната в Дубай, ОАЭ
Студия 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Стратегически расположенный и идеально спроектированный комплекс Peninsula в самом центре Ду…
$208,747
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Студия 1 комната в Дубай, ОАЭ
Студия 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Количество этажей 1
Azizi Riviera — это новый масштабный жилой комплекс на берегу кристальной лагуны. Здесь м…
$140,000
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Студия 1 комната в Дубай, ОАЭ
Студия 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
СТУДИЯ AHAD RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Ahad Residences — это 30-этажное жилое здание, расп…
$194,592
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Параметры недвижимости в ОАЭ

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с видом на озеро
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