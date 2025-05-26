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Квартиры-студии с террасой в ОАЭ

Дубай
1242
Абу-Даби
94
Абу-Даби
95
Шарджа
16
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7 объектов найдено
Студия 1 комната в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Студия 1 комната
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 8
ID RAH 5011 Uno-Luxe: брендированные резиденции на живописном острове Uno-Luxe на Al M…
$272,000
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 12/62
Diamondz by Danube — Воплощение роскоши и элегантности в Jumeirah Lake Towers Diamondz by…
$305,303
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Агентство
RCST Real Estate
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Студия в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Студия
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Площадь 36 м²
ID RAH 5012 Апартаменты SKAI от RAK Properties в Рас-эль-Хайме Новый проект SKAI от RA…
$206,000
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Студия 1 комната в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Студия 1 комната
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
ID RAH 5007 Major Development представляет премиальный комплекс в стиле Мальдивских остро…
$354,000
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Студия 1 комната в Дубай, ОАЭ
Студия 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Количество этажей 19
ID D1212 Rove City Walk — это отель, управляемый современным брендом Rove Hotels, который…
$216,000
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Студия 1 комната в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Студия 1 комната
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
ID RAH 5009 The Beach Vista — комплекс с потрясающим видом на казино В The Beach Vista…
$354,000
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Студия 1 комната в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Студия 1 комната
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 20
ID RAH 5012 Costa Mare от Ellington Properties Ellington Properties запускает новый пр…
$354,000
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Параметры недвижимости в ОАЭ

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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