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Квартиры-студии в Абу-Даби (Эмират), ОАЭ

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2 объекта найдено
Студия в Абу-Даби, ОАЭ
Студия
Абу-Даби, ОАЭ
Площадь 43 м²
YAS Golf Collection Views - представляет собой комплекс курортного типа от Aldar Properties,…
€193,283
Студия 1 ванная в Абу-Даби, ОАЭ
Студия 1 ванная
Абу-Даби, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 5
Эта высококачественная меблированная студия в здании D на верхнем этаже с видом на поле для …
€219,000

Параметры недвижимости в Абу-Даби (Эмират), ОАЭ

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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