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Квартиры-студии в Абу-Даби, ОАЭ

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Абу-Даби
9
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10 объектов найдено
Студия 1 комната в Абу-Даби, ОАЭ
Студия 1 комната
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 14/17
МОЕ ОПИСАНИЕ Роскошная студия с рассрочкой до получения ключей площадью 36,7 кв.м. на 14 …
$446,299
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Студия в Абу-Даби, ОАЭ
Студия
Абу-Даби, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 5/10
Апартаменты в новом проекте Park View в Абу-Даби! Близко к морю! Рядом с основными достоприм…
$197,836
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Студия в Абу-Даби, ОАЭ
Студия
Абу-Даби, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 10/17
Radiant Bridges — апартаменты на Al Reem Island в проекте с жилой и коммерческой инфраструкт…
$164,196
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Студия в Абу-Даби, ОАЭ
Студия
Абу-Даби, ОАЭ
Площадь 46 м²
Цена по запросу
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Аталанта
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Студия в Абу-Даби, ОАЭ
Студия
Абу-Даби, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 15/31
The Artery Residences: современная архитектура и комфортная жизнь на Al Reem Island!The Arte…
$256,173
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DDA Real Estate
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Студия в Абу-Даби, ОАЭ
Студия
Абу-Даби, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 25/50
Radiant Terrace на Reem Island — 50-этажный жилой комплекс с панорамным остеклением и развит…
$247,520
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DDA Real Estate
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Студия в Абу-Даби, ОАЭ
Студия
Абу-Даби, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 4/9
The Canopies: премиальная жизнь на набережной Yas Point в Абу-Даби!The Canopies — новый жило…
$449,295
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DDA Real Estate
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Студия 1 спальня в Абу-Даби, ОАЭ
Студия 1 спальня
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Этаж 12
Pixel Towers от Imkan Properties, новые многофункциональные жилые дома, расположенные в Make…
$233,240
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Студия в Абу-Даби, ОАЭ
Студия
Абу-Даби, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 5
Эта высококлассная мебельная студия в здании D на верхнем этаже с видом на поле для гольфа и…
$238,174
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Студия 1 спальня в Абу-Даби, ОАЭ
Студия 1 спальня
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Этаж 12
Pixel Towers от Imkan Properties, новые многофункциональные жилые дома, расположенные в Make…
$233,240
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Параметры недвижимости в Абу-Даби, ОАЭ

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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