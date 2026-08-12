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Квартиры-студии возле озера в ОАЭ

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Дубай
44
Аджман
4
Абу-Даби
9
Рас-эль-Хайма
5
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1 объект найдено
Студия 1 комната в Дубай, ОАЭ
Студия 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 20/28
?Расположение: JLT (Jumeirah Lakes Towers) ?️Завершение: 2023 ?План оплаты: 50 % в про…
$217,000
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Параметры недвижимости в ОАЭ

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