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Квартиры-студии возле озера в ОАЭ

Дубай
82
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1 объект найдено
Студия 1 спальня с видом на озеро в Jumeirah Lakes Towers, ОАЭ
Студия 1 спальня с видом на озеро
Jumeirah Lakes Towers, ОАЭ
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 20/28
📍Расположение: JLT (Jumeirah Lakes Towers) 🏗️Завершение: 2023 💵План оплаты: 50 % в про…
€205,367

Параметры недвижимости в ОАЭ

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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