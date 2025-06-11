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Квартиры-студии в Mina Al arab, ОАЭ

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5 объектов найдено
Студия 3 спальни в Mina Al arab, ОАЭ
Студия 3 спальни
Mina Al arab, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Цена должна быть подтверждена с 161 кв.м.Mar Del Quattro - Island Elegance (переиздание)Добр…
Цена по запросу
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Студия 2 спальни в Mina Al arab, ОАЭ
Студия 2 спальни
Mina Al arab, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Цена будет подтверждена | 159 кв.мPorto Playa, совместный шедевр Ellington Properties и RAK …
Цена по запросу
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Студия 1 комната в Mina Al arab, ОАЭ
Студия 1 комната
Mina Al arab, ОАЭ
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 5/15
Hayat Residence находится на престижном острове Хаят в Мина-аль-Араб, с лучшими в своем клас…
$140,000
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Студия 1 комната в Mina Al arab, ОАЭ
Студия 1 комната
Mina Al arab, ОАЭ
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 8/17
Комплекс Rising Star находится на престижном острове Хаят в Мина-аль-Араб, с лучшими в своем…
$145,000
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Студия в Mina Al arab, ОАЭ
Студия
Mina Al arab, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/19
Современные апартаменты в жилом проекте SKAI в районе Mina Al Arab в Рас-эль-Хайме! Отличная…
$205,740
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Агентство
DDA Real Estate
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Параметры недвижимости в Mina Al arab, ОАЭ

с видом на море
Недорогая
Элитная
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