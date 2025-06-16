Жилой комплекс Полностью меблированные апартаменты в самом сердце самого быстрорастущего района Дубая, DLRC

Seraph в Dubai Land - отличная возможность приобрести полностью меблированные апартаменты в самом сердце самого быстрорастущего района Дубая, DLRC. Каждый дом, спроектированный для современной жизни, оснащен высококачественной бытовой техникой Bosch, стильным интерьером и отделкой "под ключ" - готовый к заселению или сдаче в аренду с первого дня. Благодаря гибким планам оплаты после передачи недвижимости Seraf сочетает в себе стиль жизни, удобство и разумный инвестиционный потенциал в одном из самых перспективных районов Дубая.

Seraph by Wadan уверенно стоит в ряду других резиденций района Dubai Land. Это современная достопримечательность, отличающаяся чистыми линиями, стеклянными фасадами и плавными террасами. Здание, увенчанное бассейном на крыше и площадкой для отдыха, сочетает в себе открытость, зелень и панорамные виды. Внутри просторные планировки плавно переходят в просторные балконы, с которых открывается спокойный вид на город. Seraph отражает видение Wadan, выходящее за рамки роскоши. Дом одновременно аккуратный и индивидуальный, элегантный и в то же время легкий.