  2. ОАЭ
Жилой комплекс Полностью меблированные апартаменты в самом сердце самого быстрорастущего района Дубая, DLRC

Дубай, ОАЭ
от
$163,000
BTC
1.9388525
ETH
101.6235516
USDT
161 155.5744504
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
11
ID: 28093
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

О комплексе

Seraph в Dubai Land - отличная возможность приобрести полностью меблированные апартаменты в самом сердце самого быстрорастущего района Дубая, DLRC. Каждый дом, спроектированный для современной жизни, оснащен высококачественной бытовой техникой Bosch, стильным интерьером и отделкой "под ключ" - готовый к заселению или сдаче в аренду с первого дня. Благодаря гибким планам оплаты после передачи недвижимости Seraf сочетает в себе стиль жизни, удобство и разумный инвестиционный потенциал в одном из самых перспективных районов Дубая.

Seraph by Wadan уверенно стоит в ряду других резиденций района Dubai Land. Это современная достопримечательность, отличающаяся чистыми линиями, стеклянными фасадами и плавными террасами. Здание, увенчанное бассейном на крыше и площадкой для отдыха, сочетает в себе открытость, зелень и панорамные виды. Внутри просторные планировки плавно переходят в просторные балконы, с которых открывается спокойный вид на город. Seraph отражает видение Wadan, выходящее за рамки роскоши. Дом одновременно аккуратный и индивидуальный, элегантный и в то же время легкий.

Местонахождение на карте

Образование
Продуктовые магазины
Еда и напитки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
