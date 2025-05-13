Жилой комплекс Maimoon Gardens

Башня А

УЧАСТИЯ СТУДИО - 98

1-БЕДРУМНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ - 152

2-БЕДРУМНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ - 97

3 БЕДРОУМНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ - 16

Башня Б

УЧАСТИЯ СТУДИО - 67

1-БЕДРУМНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ - 112

2-БЕДРУМНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ - 68

3 БЕДРОУМНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ - 16

Мы в Fakhruddin Properties, привержены вашему благополучию и стремимся создать более здоровые жилые помещения. Мы понимаем, что экологически чистое и устойчивое развитие имеет решающее значение сейчас, поскольку мы проводим больше времени в наших домах. Таким образом, мы работаем над нашей целью построить лучшие дома для будущего. Мы знаем, что наши последовательные усилия по разработке и внедрению экологически чистых технологий будут иметь далеко идущие последствия для жизни и благополучия наших клиентов и окружающей среды в целом. Мы работаем страстно, чтобы вовремя предоставить красиво спроектированные, устойчивые и доступные дома, чтобы соответствовать вашим ожиданиям. Мы ценим и ценим ваше доверие и верим, что ваше счастье является нашей истинной мерой успеха.

Fakhruddin Properties была основана в 2003 году. С момента своего создания Fakhruddin Holdings отметил свое присутствие разработками в нескольких примечательных проектах, охватывающих многие предстоящие сообщества Дубая от международного города и Dubai Silicon Oasis до шикарных и премиальных мест, таких как Business Bay и Jumeirah Village Circle. Штаб-квартира в Lake Central Tower, в центре Business Bay Dubai, также вышла на международные рынки Африки и Великобритании.