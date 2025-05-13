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Жилой комплекс Maimoon Gardens

Дубай, ОАЭ
от
$161,993
;
12
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Параметры Параметры
Описание Описание
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ID: 26166
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    50

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

О комплексе

Перевод
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Башня А

  • УЧАСТИЯ СТУДИО - 98
  • 1-БЕДРУМНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ - 152
  • 2-БЕДРУМНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ - 97
  • 3 БЕДРОУМНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ - 16

Башня Б

  • УЧАСТИЯ СТУДИО - 67
  • 1-БЕДРУМНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ - 112
  • 2-БЕДРУМНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ - 68
  • 3 БЕДРОУМНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ - 16

Мы в Fakhruddin Properties, привержены вашему благополучию и стремимся создать более здоровые жилые помещения. Мы понимаем, что экологически чистое и устойчивое развитие имеет решающее значение сейчас, поскольку мы проводим больше времени в наших домах. Таким образом, мы работаем над нашей целью построить лучшие дома для будущего. Мы знаем, что наши последовательные усилия по разработке и внедрению экологически чистых технологий будут иметь далеко идущие последствия для жизни и благополучия наших клиентов и окружающей среды в целом. Мы работаем страстно, чтобы вовремя предоставить красиво спроектированные, устойчивые и доступные дома, чтобы соответствовать вашим ожиданиям. Мы ценим и ценим ваше доверие и верим, что ваше счастье является нашей истинной мерой успеха.

Fakhruddin Properties была основана в 2003 году. С момента своего создания Fakhruddin Holdings отметил свое присутствие разработками в нескольких примечательных проектах, охватывающих многие предстоящие сообщества Дубая от международного города и Dubai Silicon Oasis до шикарных и премиальных мест, таких как Business Bay и Jumeirah Village Circle. Штаб-квартира в Lake Central Tower, в центре Business Bay Dubai, также вышла на международные рынки Африки и Великобритании.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Maimoon Gardens
Дубай, ОАЭ
от
$161,993
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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