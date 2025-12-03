Жилой комплекс Coralis

Coralis — бутик-курорт на набережной канала в Meydan с роскошными резиденциями и wellness-инфраструктурой премиум-класса!
Coralis — новый роскошный жилой комплекс от Prestige One Developments, расположенный на живописной набережной канала в престижном районе Meydan. Проект объединяет современную архитектуру, впечатляющие виды на воду и продуманную курортную инфраструктуру, создавая уникальную среду для комфортной и активной жизни.
Курортные удобства и wellness-концепция
Coralis предлагает lifestyle-формат бутик-курорта с инфраструктурой премиального уровня:
- инфинити-бассейн только для взрослых с фреш-баром на террасе,
- расслабляющее джакузи,
- теннисная площадка для паддл-тенниса с живописным видом,
- полностью оборудованный тренажёрный зал,
- отдельная студия йоги,
- парные и wellness-пространства для восстановления.
Для семей предусмотрены:
- светлая детская игровая комната,
- безопасный детский бассейн,
- прогулочные променады и прибрежные террасы,
— всё создано для комфортной повседневной жизни.
Локация и транспортная доступность
Meydan — один из самых динамично развивающихся районов Дубая, известный своей близостью к деловым и рекреационным центрам.
Жители Coralis получают быстрый доступ к:
- бизнес-кластерам Downtown Dubai и Business Bay,
- ресторанам, супермаркетам и торговым зонам,
- паркам и спортивным объектам,
- ключевым магистралям, позволяющим легко перемещаться по городу.
Локация делает комплекс привлекательным как для профессионалов, так и для семей, стремящихся к премиальному образу жизни у воды.
Свяжитесь сейчас, чтобы получить презентацию Coralis, изучить планировки и выбрать резиденцию в одном из самых красивых waterfront-проектов Meydan от Prestige One Developments.