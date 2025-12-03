  1. Realting.com
Жилой комплекс Coralis

Дубай, ОАЭ
от
$531,000
;
4
ID: 33023
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    11

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

Coralis — бутик-курорт на набережной канала в Meydan с роскошными резиденциями и wellness-инфраструктурой премиум-класса!

Coralis — новый роскошный жилой комплекс от Prestige One Developments, расположенный на живописной набережной канала в престижном районе Meydan. Проект объединяет современную архитектуру, впечатляющие виды на воду и продуманную курортную инфраструктуру, создавая уникальную среду для комфортной и активной жизни.

Курортные удобства и wellness-концепция
Coralis предлагает lifestyle-формат бутик-курорта с инфраструктурой премиального уровня:

- инфинити-бассейн только для взрослых с фреш-баром на террасе,
- расслабляющее джакузи,
- теннисная площадка для паддл-тенниса с живописным видом,
- полностью оборудованный тренажёрный зал,
- отдельная студия йоги,
- парные и wellness-пространства для восстановления.

Для семей предусмотрены:
- светлая детская игровая комната,
- безопасный детский бассейн,
- прогулочные променады и прибрежные террасы,
— всё создано для комфортной повседневной жизни.

Локация и транспортная доступность
Meydan — один из самых динамично развивающихся районов Дубая, известный своей близостью к деловым и рекреационным центрам.

Жители Coralis получают быстрый доступ к:
- бизнес-кластерам Downtown Dubai и Business Bay,
- ресторанам, супермаркетам и торговым зонам,
- паркам и спортивным объектам,
- ключевым магистралям, позволяющим легко перемещаться по городу.

Локация делает комплекс привлекательным как для профессионалов, так и для семей, стремящихся к премиальному образу жизни у воды.

Свяжитесь сейчас, чтобы получить презентацию Coralis, изучить планировки и выбрать резиденцию в одном из самых красивых waterfront-проектов Meydan от Prestige One Developments.

Местонахождение на карте

Образование
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

03.12.2025
Какую валюту брать в Таиланд: доллары, евро или рубли — что выгоднее и удобнее
Все новости
Закрыть
