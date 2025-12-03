Жилой комплекс Coralis

Coralis — бутик-курорт на набережной канала в Meydan с роскошными резиденциями и wellness-инфраструктурой премиум-класса!



Coralis — новый роскошный жилой комплекс от Prestige One Developments, расположенный на живописной набережной канала в престижном районе Meydan. Проект объединяет современную архитектуру, впечатляющие виды на воду и продуманную курортную инфраструктуру, создавая уникальную среду для комфортной и активной жизни.



Курортные удобства и wellness-концепция

Coralis предлагает lifestyle-формат бутик-курорта с инфраструктурой премиального уровня:



- инфинити-бассейн только для взрослых с фреш-баром на террасе,

- расслабляющее джакузи,

- теннисная площадка для паддл-тенниса с живописным видом,

- полностью оборудованный тренажёрный зал,

- отдельная студия йоги,

- парные и wellness-пространства для восстановления.



Для семей предусмотрены:

- светлая детская игровая комната,

- безопасный детский бассейн,

- прогулочные променады и прибрежные террасы,

— всё создано для комфортной повседневной жизни.



Локация и транспортная доступность

Meydan — один из самых динамично развивающихся районов Дубая, известный своей близостью к деловым и рекреационным центрам.



Жители Coralis получают быстрый доступ к:

- бизнес-кластерам Downtown Dubai и Business Bay,

- ресторанам, супермаркетам и торговым зонам,

- паркам и спортивным объектам,

- ключевым магистралям, позволяющим легко перемещаться по городу.



Локация делает комплекс привлекательным как для профессионалов, так и для семей, стремящихся к премиальному образу жизни у воды.



Свяжитесь сейчас, чтобы получить презентацию Coralis, изучить планировки и выбрать резиденцию в одном из самых красивых waterfront-проектов Meydan от Prestige One Developments.