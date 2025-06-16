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Квартира в новостройке UPPER HOUSE

Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
;
9
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Параметры Параметры
Описание Описание
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ID: 1580
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 15.02.2023

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2023
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    31

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан

О комплексе

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО РЕЗИДЕНТ

В его центральных квартирах и его целостная философия дизайна. Верхний Дом - это место, которое расширяет кругозор, максимизируя доступ к множеству объектов и предлагая обширный вид на острова Джумейра и Марина Скайлайн. Жилая застройка включает в себя выдающиеся номера от студий до апартаментов с одной, двумя и тремя спальнями и предлагает исключительные удобства. От 37-метрового бассейна на коленях до детской ’; площадки для брызг, паделя и городской баскетбольной площадки, площадки для барбекю, подкаста, фитнес-студии со стеной для скалолазания, студия йоги, клуб с комнатой отдыха, место, предназначенное для художников в резиденции, стена галереи, рабочее пространство и так далее.

РАСПОЛОЖЕНИЕ

С непринужденной атмосферой сообщества и рядом удобств, Jumeirah Lakes Towers расположен на территории мирового класса Dubai Marina и стал идеальным жилым сообществом для семей, а также людей, которые хотят жить в районе, окруженном панорамным видом набережная и захватывающие дух пейзажи.
Jumeirah Lakes Towers также является домом для торговых точек и офисов, а также предлагает широкий выбор ресторанов и магазинов, а также возможности для отдыха и развлечений.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
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Квартира в новостройке UPPER HOUSE
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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