Квартира в новостройке UPPER HOUSE

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО РЕЗИДЕНТ

В его центральных квартирах и его целостная философия дизайна. Верхний Дом - это место, которое расширяет кругозор, максимизируя доступ к множеству объектов и предлагая обширный вид на острова Джумейра и Марина Скайлайн. Жилая застройка включает в себя выдающиеся номера от студий до апартаментов с одной, двумя и тремя спальнями и предлагает исключительные удобства. От 37-метрового бассейна на коленях до детской ’; площадки для брызг, паделя и городской баскетбольной площадки, площадки для барбекю, подкаста, фитнес-студии со стеной для скалолазания, студия йоги, клуб с комнатой отдыха, место, предназначенное для художников в резиденции, стена галереи, рабочее пространство и так далее.

РАСПОЛОЖЕНИЕ

С непринужденной атмосферой сообщества и рядом удобств, Jumeirah Lakes Towers расположен на территории мирового класса Dubai Marina и стал идеальным жилым сообществом для семей, а также людей, которые хотят жить в районе, окруженном панорамным видом набережная и захватывающие дух пейзажи.

Jumeirah Lakes Towers также является домом для торговых точек и офисов, а также предлагает широкий выбор ресторанов и магазинов, а также возможности для отдыха и развлечений.