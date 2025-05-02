Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса Verdes by Haven с бассейнами, коворкингами и обслуживанием, Dubailand, Дубай, ОАЭ

Verdes by Haven – это эксклюзивный жилой комплекс премиум-класса от Aldar Properties, вдохновленный принципами здорового образа жизни. Это не просто квартиры, а воплощение концепции оздоровления и благополучия. В проекте гармонично сочетаются современные апартаменты, близость к природе и спокойная атмосфера. Каждая деталь продумана для того, чтобы обеспечить жителям сбалансированную и здоровую жизнь. Verdes by Haven является сертифицированным комплексом по стандартам Fitwel и LEED Gold Level – здесь все создано для того, чтобы мотивировать вас вести экологически чистый и здоровый образ жизни. Комплекс также оборудован инновационными технологиями, среди которых: система контроля доступа, умное управление отходами, интегрированная система безопасности и мониторинг окружающей среды. Широкий спектр удобств включает современные зоны для коворкинга, тренажерные площадки на открытом воздухе, круглосуточные услуги по уборке апартаментов, парки с ландшафтным дизайном, фитнес на свежем воздухе, спа и многое другое. Для удобства семьи предоставляются детские комнаты и услуги няни. Для приобретения доступны апартаменты с 1-3 спальнями и дуплексы с 2 спальнями. Всего в комплексе расположено 1 047 квартир.

Удобства:

Бассейны;

Современные зоны коворкинга;

Круглосуточный тренажерный зал;

Парки с ландшафтным дизайном;

Беговые и велосипедные дорожки;

Студия йоги;

Фитнес и пилатес на свежем воздухе;

Многофункциональные залы;

Детская игровая площадка;

Услуги няни;

Консьерж-служба;

Детская игровая комната;

Спа;

Круглосуточные услуги по уборке апартаментов;

Кулинарные курсы;

Услуги по аренде автомобилей.

Рассрочка 60/40, бронирование – 20%.

Срок сдачи: 2 кв. 2028

Расположение и объекты поблизости

Удобное расположение: легкий доступ к любой точке города благодаря близости к дорогам E611 (Emirates Road) и D54 (Sheikh Zayed Bin Hamdan Al Nahyan Road). Всего несколько минут до центра Дубая.