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Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса Verdes by Haven с бассейнами, коворкингами и обслуживанием, Dubailand, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$518,106
14.04.2025
$515,837
13.04.2025
$516,140
12.04.2025
$518,062
11.04.2025
$529,772
10.04.2025
$531,931
09.04.2025
$534,600
08.04.2025
$534,268
06.04.2025
$534,585
05.04.2025
$529,715
04.04.2025
$536,790
03.04.2025
$542,742
02.04.2025
$541,603
01.04.2025
$540,378
30.03.2025
$538,723
29.03.2025
$542,745
28.03.2025
$544,726
27.03.2025
$542,817
26.03.2025
$542,478
25.03.2025
$540,621
24.03.2025
$538,773
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20066
ID новостройки на Realting
In CRM: 2378913
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Verdes by Haven – это эксклюзивный жилой комплекс премиум-класса от Aldar Properties, вдохновленный принципами здорового образа жизни. Это не просто квартиры, а воплощение концепции оздоровления и благополучия. В проекте гармонично сочетаются современные апартаменты, близость к природе и спокойная атмосфера. Каждая деталь продумана для того, чтобы обеспечить жителям сбалансированную и здоровую жизнь. Verdes by Haven является сертифицированным комплексом по стандартам Fitwel и LEED Gold Level – здесь все создано для того, чтобы мотивировать вас вести экологически чистый и здоровый образ жизни. Комплекс также оборудован инновационными технологиями, среди которых: система контроля доступа, умное управление отходами, интегрированная система безопасности и мониторинг окружающей среды. Широкий спектр удобств включает современные зоны для коворкинга, тренажерные площадки на открытом воздухе, круглосуточные услуги по уборке апартаментов, парки с ландшафтным дизайном, фитнес на свежем воздухе, спа и многое другое. Для удобства семьи предоставляются детские комнаты и услуги няни. Для приобретения доступны апартаменты с 1-3 спальнями и дуплексы с 2 спальнями. Всего в комплексе расположено 1 047 квартир.

Удобства:

  • Бассейны;
  • Современные зоны коворкинга;
  • Круглосуточный тренажерный зал;
  • Парки с ландшафтным дизайном;
  • Беговые и велосипедные дорожки;
  • Студия йоги;
  • Фитнес и пилатес на свежем воздухе;
  • Многофункциональные залы;
  • Детская игровая площадка;
  • Услуги няни;
  • Консьерж-служба;
  • Детская игровая комната;
  • Спа;
  • Круглосуточные услуги по уборке апартаментов;
  • Кулинарные курсы;
  • Услуги по аренде автомобилей.

Рассрочка 60/40, бронирование – 20%.

Срок сдачи: 2 кв. 2028

Расположение и объекты поблизости

Удобное расположение: легкий доступ к любой точке города благодаря близости к дорогам E611 (Emirates Road) и D54 (Sheikh Zayed Bin Hamdan Al Nahyan Road). Всего несколько минут до центра Дубая.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса Verdes by Haven с бассейнами, коворкингами и обслуживанием, Dubailand, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$518,106
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