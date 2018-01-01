Новый комплекс таунхаусов Mag 22 рядом с полем для гольфа и центром города, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €276,416

технические характеристики Тип - Квартира Размер - 1159 кв. Футов Количество спален - 2 кровати Количество ванных комнат - 2 ванны 25 минут от центра города 30 минут от аэропорта без мебели вакантный Ссылка №. COIN-LELU-25 особенности без мебели Встроены шкафы Центральный A / C консьерж Крытая парковка Горничная служба Домашние животные разрешены безопасность Общий тренажерный зал Общий бассейн Общий спа Вид на достопримечательность Гардероб О районе Добро пожаловать в башню Дубайских ворот 1 в кластере Q Башен на озере Джумейра. Эта двухкомнатная квартира по хорошей цене для быстрой продажи. Эта квартира станет идеальной инвестиционной собственностью, так как ее расположение позволит легко сдавать в аренду на долгосрочной или краткосрочной основе. Квартира площадью 1158,52 кв. Фута с видом на дорогу Шк Зайед. В отеле кратко входят: прихожая, гостиная / балкон, кухня, подсобное помещение, спальня с гардеробной и ванной комнатой –. Dubai Gate One расположен в отличном месте недалеко от метро, магазинов, ресторанов и общих удобств. Собственность в настоящее время сдается в аренду, поэтому идея для инвестиционных целей или конечного использования.