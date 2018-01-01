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  3. Новый комплекс таунхаусов Mag 22 рядом с полем для гольфа и центром города, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ

Новый комплекс таунхаусов Mag 22 рядом с полем для гольфа и центром города, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€1,44 млн
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4
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О комплексе

Предлагаются таунхаусы с террасами на крыше, парковочными местами и ухоженной территорией.

Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Дубай Крик - 15 минут
  • Даунтаун Дубай - 16 минут
  • Бурдж Халифа - 16 минут
  • Дубай Молл - 16 минут
  • Шейх-Зайед-Роад - 7 минут
  • Бурдж-Аль-Араб - 21 минута
  • Поле для гольфа - 10 минут
  • Бизнес Бэй - 15 минут
  • Международный аэропорт Дубая - 20 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Новый комплекс таунхаусов Mag 22 рядом с полем для гольфа и центром города, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€1,44 млн
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