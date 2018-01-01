Новый комплекс таунхаусов Mag 22 рядом с полем для гольфа и центром города, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ

технические характеристики
Тип - Квартира
Размер - 1159 кв. Футов
Количество спален - 2 кровати
Количество ванных комнат - 2 ванны
25 минут от центра города
30 минут от аэропорта
без мебели
вакантный
Ссылка №. COIN-LELU-25
особенности
без мебели
Встроены шкафы
Центральный A / C
консьерж
Крытая парковка
Горничная служба
Домашние животные разрешены
безопасность
Общий тренажерный зал
Общий бассейн
Общий спа
Вид на достопримечательность
Гардероб
О районе
Добро пожаловать в башню Дубайских ворот 1 в кластере Q Башен на озере Джумейра. Эта двухкомнатная квартира по хорошей цене для быстрой продажи. Эта квартира станет идеальной инвестиционной собственностью, так как ее расположение позволит легко сдавать в аренду на долгосрочной или краткосрочной основе.
Квартира площадью 1158,52 кв. Фута с видом на дорогу Шк Зайед. В отеле кратко входят: прихожая, гостиная / балкон, кухня, подсобное помещение, спальня с гардеробной и ванной комнатой –. Dubai Gate One расположен в отличном месте недалеко от метро, магазинов, ресторанов и общих удобств. Собственность в настоящее время сдается в аренду, поэтому идея для инвестиционных целей или конечного использования.
5-звездочный роскошный отель включает бутик-спа, тренажерный зал, ландшафтные дорожки, большой бассейн, лужайку для гольфа, рестораны, супермаркет и водные объекты. В башне есть круглосуточная закусочная, бар у бассейна и гриль, спорт-бар и китайский ресторан на крыше.
Каждая квартира в здании включает ландшафтный сад и частный бассейн. 271 бассейн и дизайн фасада создают в садах более прохладный микроклимат.
Преимущества
Апартаменты в этом комплексе уже успешно сдаются в аренду и размещены на самых популярных сайтах, включая Booking и Tripadvisor.
Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000.
Расположение и объекты поблизости
17 минут до Пальмы Джумейра
19 минут до Бурдж Аль Араб
21 минута до The Walk JBR
22 минуты до Дубай Молл
28 минут до международного аэропорта Дубая (DXB)
35 минут до нового международного аэропорта Аль-Мактум
Предлагаются апартаменты с просторным балконами и террасами, панорамным видом на город и залив.
Резиденция располагает бассейном, ухоженным садом, торговым центром, террасами на крыше, зонами барбекю, детской площадкой, круглосуточной охраной.
Окончание строительства - 2 квартал 2026 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится всего в нескольких минутах от Джумейра-Бич.
Даунтаун Дубай и Бизнес-Бэй - 15 минут
Международный аэропорт Дубай - 25 минут
Дубай Марина - 10 минут