Новый комплекс элитных вилл Fairway Villas с полем для гольфа и ресторанами, Emaar South, Дубай, ОАЭ

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 1 спальней, расположенные в спортивном городе Дубай, известном как Azizi Grand от Azizi Development
Платежный танк;
Авансовый платеж – 10%
Во время строительства – 30%
На передачу – 60%
Удобства и удобства;
1 спальня
1 ванна
без мебели
BUA; 675 кв.
Одежда / Гардероб
Открытая кухня
Балкон / Терраса
Лобби, Лифт и Зона ожидания
Приемная зона
Бассейн
Район барбекю
тренажерный зал
24 × 7 Безопасность
Столовая и розничная торговля
Ресторан и Кафе
Детская игровая площадка
Досуг и Парк
Фитнес-центр
Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
Торговая и супермаркетная зона
Спа и Сауна
Зеленый Окружающий
Спортивный корт
Соседство поблизости;
Высоты Победы – 0,6 км
Город производства Дубая – 1,5 км
JVT – 1,9 км
Мидтаун Деяар
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н MOEEN AHMAD в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Проект — изысканный жилой комплекс от DAMAC Properties, одного из самых известных застройщиков элитной недвижимости на Ближнем Востоке.
Студии, просторные квартиры с высокими потолками и люкс-апартаменты с террасой и панорамным видом на город.
У проекта необычная инфраструктура: бассейны с аква-тренажерами, спа-салон и релакс-капсулы, смотровая площадка.
Расположение и объекты поблизости
Площадка находится в оживленном сердце Business Bay, откуда открывается захватывающий вид на водный канал Dubai Water Canal и Бурдж-Халифу. Комплекс будет расположен всего в 5 минутах езды от Dubai Mall и Downtown Dubai и считанных минутах ходьбы до станции метро.
Предлагаются апартаменты с парковочными местами.
Резиденция располагает бассейнами для детей и взрослых, тренажерным залом, многофункциональным залом и студией йоги.
Окончание строительства - декабрь 2026 года.
Удобства и оснащение в доме
Кухонная бытовая техника (духовой шкаф, варочная панель, холодильник/морозильник, стиральная машина с сушилкой, посудомоечная машина)
Мраморные полы
Расположение и объекты поблизости
Дубай Опера - 5 минут
Бурдж Халифа - 6 минут
Дубай Молл - 6 минут
Даунтаун Дубай - 7 минут
Международный аэропорт Дубай - 12 минут