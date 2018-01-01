Новый комплекс элитных вилл Fairway Villas с полем для гольфа и ресторанами, Emaar South, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €198,000

Сдача в: 2024

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 1 спальней, расположенные в спортивном городе Дубай, известном как Azizi Grand от Azizi Development Платежный танк; Авансовый платеж – 10% Во время строительства – 30% На передачу – 60% Удобства и удобства; 1 спальня 1 ванна без мебели BUA; 675 кв. Одежда / Гардероб Открытая кухня Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Бассейн Район барбекю тренажерный зал 24 × 7 Безопасность Столовая и розничная торговля Ресторан и Кафе Детская игровая площадка Досуг и Парк Фитнес-центр Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт Торговая и супермаркетная зона Спа и Сауна Зеленый Окружающий Спортивный корт Соседство поблизости; Высоты Победы – 0,6 км Город производства Дубая – 1,5 км JVT – 1,9 км Мидтаун Деяар Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н MOEEN AHMAD в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284