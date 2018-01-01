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Престижный комплекс таунхаусов May недалеко от центра города, Arabian Ranches III, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€627,174
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8
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О комплексе

Резиденция располагает круглосуточной охраной, зеленой зоной, бассейнами, детской площадкой, тренажерным залом.

Расположение и объекты поблизости
  • Даунтаун Дубай - 20 минут
  • Дубай Марина - 20 минут
  • Аэропорт - 30 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Престижный комплекс таунхаусов May недалеко от центра города, Arabian Ranches III, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€627,174
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