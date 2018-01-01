Престижный комплекс таунхаусов May недалеко от центра города, Arabian Ranches III, Дубай, ОАЭ

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- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
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- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
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- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!
Fashionz by Danube — это первый жилой проект в Дубае под брендом FashionTV в популярном районе Jumeirah Village Triangle (JVT). В комплексе от Danube Properties предлагаются студии и 1–3-спальные апартаменты с высококачественной отделкой. Всего в комплексе будет 790 объектов недвижимости, и все они продаются с полной меблировкой.
Fashionz Residences предлагает широкий выбор красиво оформленных квартир, соответствующий разным стилям жизни и предпочтениям. Они варьируются от стильных студий до просторных апартаментов с одной, двумя и тремя спальнями. Каждая квартира полностью оборудована высококачественной техникой и мебелью, включая первоклассную кухонную технику, встроенные шкафы и роскошную сантехнику.
Инфраструктура:
- Общий тренажерный зал;
- Общий СПА-салон;
- Общий бассейн;
- Детский бассейн;
- Детская площадка.
Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!
Perla 3 от Reportage Properties - новый жилой комплекс на острове Яс в Абу-Даби, который предлагает студии, апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями и таунхаусы с 4 спальнями. Это один из самых впечатляющих проектов, предлагающий множество первоклассных услуг и удобств, которые в сочетании создают потрясающую инфраструктуру.
Благодаря своему расположению у жителей комплекса будет лучший доступ к местам отдыха и развлечениям.
Особенности и удобства:
- Спортзал;
- Ландшафтный сад;
- Детская игровая площадка;
- Плавательный бассейн;
- Крытая парковка;
- Площадка для барбекю;
- Игровая площадка;
- Зоны отдыха;
- Парковка.
Экономическая привлекательность:
- Комиссия 0%;
- Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления;
- Рентабельность инвестиций от 7%;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.
Инвестиции в Объединенные Арабские Эмираты - одно из наиболее актуальных направлений на сегодняшний день.
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в Башнях озера Джумейра, известной как Верде Собхой.
Удобства и удобства;
3 спальни
4 баня
без мебели
BUA; 1646 кв.
Область магазина
Горничная комната
Порошковая комната
Балкон / Терраса
Лобби, Лифт и Зона ожидания
Приемная зона
Столовая и розничная торговля
тренажерный зал
Бассейн
Медицинский центр
Детская игровая площадка
Досуг и парк
Ресторан и Кафе
Доступ к пляжу
Зеленое окружение
тренажерный зал
Супермаркет и торговый центр
Общественный зал
Беговые, беговые и велосипедные дорожки
Зона отдыха
Водная активность
Фитнес-центр
Зона йоги и медитации
Район барбекю
Конференц-зал
Места поблизости;
Дубай Марина – 10 минут
Jumeirah Beach Residence – 15 минут
Центр города Дубай – 20 минут
Международный аэропорт Дубая – 25 минут
Международный аэропорт Аль Мактум – 30 минут
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284