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Роскошные апартаменты на берегу моря в комплексе Ocean House с первоклассной инфраструктурой, район Пальм-Джумейра, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€2,85 млн
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20
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О комплексе

1 этаж - детская игровая площадка, конференц-зал, лобби, стойка регистрации, кинозал, игровая комната, бассейн олимпийского размера, зона с шезлонгами, детский бассейн, фитнес-студия, площадка для йоги, раздевалки, СПА-центр, соляная пещера, баня, сауна, хамам, парковка для гостей, доступ в подземный паркинг.

2 этаж - лаунж зона, коворкинг, библиотека, открытая терраса, обеденный зал, открытая кухня, сигарная комната, галерея, сад на крыше.

3-11 этажи - просторные апартаменты, дуплексы и пентхаусы.

В цену входит место на паркинге:

  • 2 спальни: 1 парковочное место
  • 3 спальни: 2 парковочных места
  • 4 спальни: 3 парковочных места
  • 5 и 6 спален: 4 парковочных места

Из панорамных окон открывается незабываемый вид на небоскребы Бурдж-аль-Араб, Бурдж-Халифа и Дубай Марину, а также потрясающий вид на Пальм-Джумейра и Персидский залив. Апартаменты на первом этаже имеют не только самый красивый вид на море, но и тихие частные сады и бассейны.

Преимущества

Гибкая система оплаты:

  • 20% - в момент бронирования
  • 5% - через 60 дней после дня бронирования
  • 5% - через 120 дней после дня бронирования
  • 5% - на момент завершения строительства проекта на 20%
  • 5% - на момент завершения строительства проекта на 30%
  • 5% - на момент завершения строительства проекта на 40%
  • 5% - на момент завершения строительства проекта на 50%
  • 5% - на момент завершения строительства проекта на 60%
  • 5% - на момент завершения строительства проекта на 70%
  • 40% - по готовности проекта
Расположение и объекты поблизости

Пальм Джумейра — один из самых востребованных районов в Дубае; он может похвастаться многочисленными возможностями для развлечений, начиная от ресторанов и ночных клубов и заканчивая семейными мероприятиями. Отель The Palm находится в нескольких минутах езды от шоссе шейха Зайда и имеет хорошее сообщение с остальной частью Дубая. Район также является домом для нескольких 5-звездочных отелей и фантастических изысканных ресторанов. Поэтому неудивительно, что Пальм Джумейра является популярным местом для наслаждения лучшими радостями жизни.

Расстояния от комплекса:

  • 1 минута - набережная Пальм-Джумейра
  • 3 минуты - отель Atlantis The Palm
  • 12 минут - торговый центр Nakheel Mall
  • 18 минут - Дубай Марина
  • 25 минут - гольф-клуб Emirates, Бурдж-Аль-Араб, Mall Of The Emirates, музей будущего
  • 30 минут - международный финансовый центр
  • 35 минут - международный аэропорт Дубая
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Роскошные апартаменты на берегу моря в комплексе Ocean House с первоклассной инфраструктурой, район Пальм-Джумейра, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€2,85 млн
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