Роскошные апартаменты на берегу моря в комплексе Ocean House с первоклассной инфраструктурой, район Пальм-Джумейра, Дубай, ОАЭ

1 этаж - детская игровая площадка, конференц-зал, лобби, стойка регистрации, кинозал, игровая комната, бассейн олимпийского размера, зона с шезлонгами, детский бассейн, фитнес-студия, площадка для йоги, раздевалки, СПА-центр, соляная пещера, баня, сауна, хамам, парковка для гостей, доступ в подземный паркинг.
2 этаж - лаунж зона, коворкинг, библиотека, открытая терраса, обеденный зал, открытая кухня, сигарная комната, галерея, сад на крыше.
3-11 этажи - просторные апартаменты, дуплексы и пентхаусы.
В цену входит место на паркинге:
Из панорамных окон открывается незабываемый вид на небоскребы Бурдж-аль-Араб, Бурдж-Халифа и Дубай Марину, а также потрясающий вид на Пальм-Джумейра и Персидский залив. Апартаменты на первом этаже имеют не только самый красивый вид на море, но и тихие частные сады и бассейны.Преимущества
Гибкая система оплаты:
Пальм Джумейра — один из самых востребованных районов в Дубае; он может похвастаться многочисленными возможностями для развлечений, начиная от ресторанов и ночных клубов и заканчивая семейными мероприятиями. Отель The Palm находится в нескольких минутах езды от шоссе шейха Зайда и имеет хорошее сообщение с остальной частью Дубая. Район также является домом для нескольких 5-звездочных отелей и фантастических изысканных ресторанов. Поэтому неудивительно, что Пальм Джумейра является популярным местом для наслаждения лучшими радостями жизни.
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