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  4. Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в новой резиденции Wynwood в 5 минутах от яхт-клуба, пляжей и полей для гольфа, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в новой резиденции Wynwood в 5 минутах от яхт-клуба, пляжей и полей для гольфа, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$2,08 млн
;
5
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ID: 26205
ID новостройки на Realting
In CRM: 2455446
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 28.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Burj Khalifa/Dubai Mall (~ 1000 м)
  • Метро
    Financial Centre (~ 500 м)

О комплексе

Wynwood — это воплощение роскоши, стиля и исключительного комфорта на одном из самых перспективных островов Дубая — Dubai Islands. Проект Wynwood предлагает изысканные резиденции с 1-4 спален, включая эксклюзивные двухуровневые дуплексы. Все апартаменты полностью меблированы дизайнерской мебелью, что позволяет вам сразу заселиться или начать получать доход от аренды без лишних затрат на обустройство. Это идеальное решение как для жизни, так и для инвестиций. Каждая деталь в проекте продумана до мелочей. На крыше расположены инфинити-бассейн и терраса для загара с панорамными видами. Зеленый внутренний двор с ландшафтным озеленением создает ощущение природного оазиса. Для семей с детьми предусмотрены игровые зоны и отдельный детский бассейн. Любителей спорта порадуют просторный тренажерный зал и фитнес-зона, а для полного расслабления предусмотрены джакузи и открытая терраса для йоги.

Wynwood также открывает привлекательные инвестиционные возможности, включая высокую доходность от аренды, а также возможность получения золотой визы ОАЭ, что делает проект особенно привлекательным для иностранных покупателей и инвесторов, желающих зафиксировать капитал в одном из самых быстрорастущих рынков недвижимости мира.

Удобства:

  • Инфинити-бассейн на крыше
  • Детский бассейн
  • Игровая площадка
  • Современный тренажерный зал
  • Йога на свежем воздухе
  • ⁠Фитнес-центр
  • Джакузи

Окончание строительства - 3 квартал 2027 года.

Рассрочка: 60/40

Особенности квартир

Вся мебель включена

Расположение и объекты поблизости

Dubai Islands отличается превосходной транспортной доступностью: всего 5 минут до яхт-клуба, пляжей, полей для гольфа и марин, 15 минут до международного аэропорта и всего 20 минут до культового Burj Khalifa и центра Дубая. Это идеальное сочетание уединения, близости к природе и быстрого доступа к деловой и культурной жизни мегаполиса.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в новой резиденции Wynwood в 5 минутах от яхт-клуба, пляжей и полей для гольфа, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$2,08 млн
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
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Языки общения
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