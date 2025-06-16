  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  Квартира в новостройке Роскошные квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой платежа

Квартира в новостройке Роскошные квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой платежа

Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$420,270
;
32
ID: 27586
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Рас-эль-Хайма

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Квартиры на берегу моря с рассрочкой на 5 лет с постоплатой на острове Аль-Марджан

Этот прибрежный проект расположен на живописном берегу острова Аль-Марджан — известного искусственного архипелага в Рас-эль-Хайме. Он предлагает уникальный образ жизни рядом с кристально чистой водой и развлечениями мирового уровня. Остров Аль-Марджан быстро стал одним из самых популярных мест в ОАЭ благодаря своим роскошным курортам, оживленным набережным и прямому выходу к Персидскому заливу. Удобное расположение делает его идеальным для инвестиций, туризма и комфортной жизни на побережье, сочетая природную красоту и современную инфраструктуру.

Квартиры на острове Аль-Марджан, представленные на продажу, продуманы с учетом разных потребностей как инвесторов, так и тех, кто ищет постоянное жилье. Главным преимуществом проекта является удобная рассрочка на длительный срок после сдачи проекта в эксплуатацию, что делает покупку доступной для многих. Это отличное предложение для тех, кто хочет приобрести квартиру для отдыха, постоянного проживания или выгодных вложений на быстрорастущем рынке недвижимости ОАЭ.

Квартиры полностью меблированы и готовы к проживанию. Все они характеризуются современным дизайном, качественной отделкой и стильной мебелью. Это избавляет от хлопот с обустройством и позволяет сразу комфортно жить, наслаждаясь элегантностью и удобством.

Жители смогут наслаждаться расслабляющей жизнью с прямым выходом к пляжу, удобствами курортного уровня и атмосферой космополитичного острова Аль-Марджан. Независимо от того, хотите ли вы создать личный оазис или вложиться в доходную аренду, этот проект Playa Viva предлагает редкую возможность совместить выгодные инвестиции и роскошный образ жизни.


RKT-00025

Местонахождение на карте

Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Еда и напитки
Досуг

Вы просматриваете
