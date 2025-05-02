Жилой комплекс Новая элитная резиденция Cello с бассейнами рядом с автомагистралями, в престижном районе JVC, Дубай, ОАЭ

Недвижимость в проекте предлагает широкий выбор городских резиденций — от открытых студий до просторных апартаментов с 1, 2 и 3 спальнями, а также пентхаусов с 4 спальнями. Пентхаусы имеют панорамные виды и собственные ТВ-залы.

Комплекс расположен в Jumeirah Village Circle (JVC). Легко добраться до основных автомагистралей – Al Khail Road и Hessa Street. Находится в непосредственной близости от Dubai Hills Mall, Dubai Marina и Palm Jumeirah.

Удобства:

большой бассейн;

детская игровая площадка;

тренажерный зал на открытом воздухе;

место для чтения в стиле Дзен;

ландшафтный парк;

парковка;

площадка для гриля.

Окончание строительства - 1 квартал 2027 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится на окраине престижного района JVC, рядом с автомагистралями, в пешей доступности от садов, магазинов, аптек и международной школы.