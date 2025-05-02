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  3. Жилой комплекс Новая элитная резиденция Cello с бассейнами рядом с автомагистралями, в престижном районе JVC, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая элитная резиденция Cello с бассейнами рядом с автомагистралями, в престижном районе JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$303,981
18.05.2025
$303,981
17.05.2025
$302,858
16.05.2025
$303,062
14.05.2025
$305,502
13.05.2025
$302,245
11.05.2025
$301,593
10.05.2025
$302,601
09.05.2025
$300,143
08.05.2025
$299,051
07.05.2025
$300,082
14.04.2025
$298,734
13.04.2025
$298,910
12.04.2025
$300,025
11.04.2025
$306,805
10.04.2025
$308,055
09.04.2025
$309,605
08.04.2025
$309,412
06.04.2025
$309,592
05.04.2025
$306,772
04.04.2025
$310,873
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 14730
ID новостройки на Realting
In CRM: 2350565
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Объединённые Арабские Эмираты
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Недвижимость в проекте предлагает широкий выбор городских резиденций — от открытых студий до просторных апартаментов с 1, 2 и 3 спальнями, а также пентхаусов с 4 спальнями. Пентхаусы имеют панорамные виды и собственные ТВ-залы.

Комплекс расположен в Jumeirah Village Circle (JVC). Легко добраться до основных автомагистралей – Al Khail Road и Hessa Street. Находится в непосредственной близости от Dubai Hills Mall, Dubai Marina и Palm Jumeirah.

Удобства:

  • большой бассейн;
  • детская игровая площадка;
  • тренажерный зал на открытом воздухе;
  • место для чтения в стиле Дзен;
  • ландшафтный парк;
  • парковка;
  • площадка для гриля.

Окончание строительства - 1 квартал 2027 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится на окраине престижного района JVC, рядом с автомагистралями, в пешей доступности от садов, магазинов, аптек и международной школы.

  • Автомагистраль Эль-Хайль - 5 минут
  • Пальма Джумейра - 20 минут
  • Дубай Марина - 20 минут
  • Джумейра-Бич - 25 минут
  • Аэропорт - 35 минут

Местонахождение на карте

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

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Жилой комплекс Новая элитная резиденция Cello с бассейнами рядом с автомагистралями, в престижном районе JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$303,981
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