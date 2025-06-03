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Жилой комплекс Terra Tower

Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
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4
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Описание Описание
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ID: 26367
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    13

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

О комплексе

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Испытайте новый уровень жизни с нашей последней жилой застройкой, с потрясающим архитектурным дизайном и непревзойденными предложениями. Выбирайте из элегантно оформленных студий, 1, 2 и 3-комнатных домов с роскошными удобствами и безмятежным видом.

  • Эксклюзивные планы платежей
  • Современный дизайн
  • Современные объекты
  • Местоположение в процветающем сообществе Дубая

Расположенный в Dubai Land, сердце шумного мегаполиса Дубая, Terra Tower by Dugasta Properties. Восходящая величественно над горизонтом города, башня Терра является свидетельством современного архитектурного блеска. Эта премиальная жилая башня предлагает беспрецедентную коллекцию студий, 1, 2 и 3 спальных домов, каждый из которых тщательно разработан, чтобы воплотить в себе сущность роскоши и изысканности.

Благодаря своему футуристическому и эстетическому дизайну, Terra Tower переопределяет концепцию городской жизни. Интерьеры продуманно курируются, сочетая функциональные макеты с роскошной отделкой. Наслаждайтесь захватывающим видом на город с частного балкона, купаясь в безмятежной атмосфере семейного сообщества. Вдохновленная цветом Земли, башня Терра стратегически расположена рядом с основными автомагистралями и известными достопримечательностями, предлагая идеальное сочетание удобства и спокойствия.

ПОСЛЕДОВАНИЯ:

  • Бассейн
  • Детский бассейн
  • ГИМ
  • Локкер
  • B.B.Q. AREA FOR TERRACE
  • ПРИВАТНЫЕ ТЕРРАЦИИ
  • Крыша Террас Гарден
  • Лавские балконы
  • Модульная китчень

Собственный дом, который сочетает в себе элегантность, комфорт и ценность. Возможность здесь. Забронируйте свой отряд сегодня!

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Вы просматриваете
Жилой комплекс Terra Tower
Дубай, ОАЭ
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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