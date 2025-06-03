Жилой комплекс Terra Tower



Испытайте новый уровень жизни с нашей последней жилой застройкой, с потрясающим архитектурным дизайном и непревзойденными предложениями. Выбирайте из элегантно оформленных студий, 1, 2 и 3-комнатных домов с роскошными удобствами и безмятежным видом.

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Современный дизайн

Современные объекты

Местоположение в процветающем сообществе Дубая

Расположенный в Dubai Land, сердце шумного мегаполиса Дубая, Terra Tower by Dugasta Properties. Восходящая величественно над горизонтом города, башня Терра является свидетельством современного архитектурного блеска. Эта премиальная жилая башня предлагает беспрецедентную коллекцию студий, 1, 2 и 3 спальных домов, каждый из которых тщательно разработан, чтобы воплотить в себе сущность роскоши и изысканности.



Благодаря своему футуристическому и эстетическому дизайну, Terra Tower переопределяет концепцию городской жизни. Интерьеры продуманно курируются, сочетая функциональные макеты с роскошной отделкой. Наслаждайтесь захватывающим видом на город с частного балкона, купаясь в безмятежной атмосфере семейного сообщества. Вдохновленная цветом Земли, башня Терра стратегически расположена рядом с основными автомагистралями и известными достопримечательностями, предлагая идеальное сочетание удобства и спокойствия.

ПОСЛЕДОВАНИЯ:

Бассейн

Детский бассейн

ГИМ

Локкер

B.B.Q. AREA FOR TERRACE

ПРИВАТНЫЕ ТЕРРАЦИИ

Крыша Террас Гарден

Лавские балконы

Модульная китчень

Собственный дом, который сочетает в себе элегантность, комфорт и ценность. Возможность здесь. Забронируйте свой отряд сегодня!