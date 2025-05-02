Жилой комплекс Новая резиденция Mayfair Gardens с бассейном, садом и панорамными видами рядом с Бурдж Халифа и Дубайским каналом, Al Satwa, Дубай, ОАЭ

Добро пожаловать в Mayfair Gardens – новый эталон роскошной жизни в самом сердце Дубая. Этот проект идеально сочетает элегантность и современный городской стиль, создает пространство, где комфорт, престиж и эксклюзивность становятся образом жизни. Здесь каждый день наполняется великолепными панорамными видами, высочайшим уровнем сервиса и атмосферой изысканной гармонии.

Интерьеры разработаны в современном стиле с акцентом на естественное освещение и первоклассные материалы. Апартаменты с одной спальней предлагают стильное сочетание функциональности и роскоши: панорамные окна с завораживающими видами на город, кухня с техникой премиум-класса, элегантные ванные комнаты с мраморными элементами и высококачественной сантехникой.

Резиденты могут расслабиться у бескрайнего инфинити-бассейна с видом на окрестности Дубая, провести время в шикарных лаунж-зонах, насладиться гастрономическими шедеврами в изысканных ресторанах или позаниматься спортом в современном фитнес-центре. Ландшафтные сады и зоны для барбекю создают атмосферу уединения и гармонии, а специально отведенные пространства для настольных игр, шахмат и бильярда позволяют наслаждаться активным отдыхом.

Удобства:

Инфинити-бассейн

Панорамный вид на город

Лаунж-зоны

Тренажерный зал

Студия йоги

Оборудованные зоны для игры в шахматы

Бильярдный стол

Настольный теннис и футбол

Пышный сад

Зона барбекю

Окончание строительства - 2 квартал 2026 года.

Рассрочка: 50/50

Особенности квартир

Полностью меблированные резиденции

Бурдж Халифа - 4 минуты

Дубайский международный финансовый центр - 3 минуты

La Mer - 5 минут

City Walk - 2 минуты

Дубайский канал - 6 минут

Международный аэропорт Дубай - 15 минут

Расположение и объекты поблизости