Жилой комплекс Новая резиденция Mayfair Gardens с бассейном, садом и панорамными видами рядом с Бурдж Халифа и Дубайским каналом, Al Satwa, Дубай, ОАЭ

Добро пожаловать в Mayfair Gardens – новый эталон роскошной жизни в самом сердце Дубая. Этот проект идеально сочетает элегантность и современный городской стиль, создает пространство, где комфорт, престиж и эксклюзивность становятся образом жизни. Здесь каждый день наполняется великолепными панорамными видами, высочайшим уровнем сервиса и атмосферой изысканной гармонии.
Интерьеры разработаны в современном стиле с акцентом на естественное освещение и первоклассные материалы. Апартаменты с одной спальней предлагают стильное сочетание функциональности и роскоши: панорамные окна с завораживающими видами на город, кухня с техникой премиум-класса, элегантные ванные комнаты с мраморными элементами и высококачественной сантехникой.
Резиденты могут расслабиться у бескрайнего инфинити-бассейна с видом на окрестности Дубая, провести время в шикарных лаунж-зонах, насладиться гастрономическими шедеврами в изысканных ресторанах или позаниматься спортом в современном фитнес-центре. Ландшафтные сады и зоны для барбекю создают атмосферу уединения и гармонии, а специально отведенные пространства для настольных игр, шахмат и бильярда позволяют наслаждаться активным отдыхом.
Удобства:
Окончание строительства - 2 квартал 2026 года.
Рассрочка: 50/50Особенности квартир
Полностью меблированные резиденцииРасположение и объекты поблизости