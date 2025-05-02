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  4. Жилой комплекс Новая резиденция Mayfair Gardens с бассейном, садом и панорамными видами рядом с Бурдж Халифа и Дубайским каналом, Al Satwa, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая резиденция Mayfair Gardens с бассейном, садом и панорамными видами рядом с Бурдж Халифа и Дубайским каналом, Al Satwa, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$2,44 млн
;
17
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25449
ID новостройки на Realting
In CRM: 2442646
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Emirates Towers (~ 600 м)
  • Метро
    Financial Centre (~ 900 м)

О комплексе

Добро пожаловать в Mayfair Gardens – новый эталон роскошной жизни в самом сердце Дубая. Этот проект идеально сочетает элегантность и современный городской стиль, создает пространство, где комфорт, престиж и эксклюзивность становятся образом жизни. Здесь каждый день наполняется великолепными панорамными видами, высочайшим уровнем сервиса и атмосферой изысканной гармонии.

Интерьеры разработаны в современном стиле с акцентом на естественное освещение и первоклассные материалы. Апартаменты с одной спальней предлагают стильное сочетание функциональности и роскоши: панорамные окна с завораживающими видами на город, кухня с техникой премиум-класса, элегантные ванные комнаты с мраморными элементами и высококачественной сантехникой.

Резиденты могут расслабиться у бескрайнего инфинити-бассейна с видом на окрестности Дубая, провести время в шикарных лаунж-зонах, насладиться гастрономическими шедеврами в изысканных ресторанах или позаниматься спортом в современном фитнес-центре. Ландшафтные сады и зоны для барбекю создают атмосферу уединения и гармонии, а специально отведенные пространства для настольных игр, шахмат и бильярда позволяют наслаждаться активным отдыхом.

Удобства:

  • Инфинити-бассейн
  • Панорамный вид на город
  • Лаунж-зоны
  • Тренажерный зал
  • Студия йоги
  • Оборудованные зоны для игры в шахматы
  • Бильярдный стол
  • Настольный теннис и футбол
  • Пышный сад
  • Зона барбекю

Окончание строительства - 2 квартал 2026 года.

Рассрочка: 50/50

Особенности квартир

Полностью меблированные резиденции

Расположение и объекты поблизости
  • Бурдж Халифа - 4 минуты
  • Дубайский международный финансовый центр - 3 минуты
  • La Mer - 5 минут
  • City Walk - 2 минуты
  • Дубайский канал - 6 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 15 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Mayfair Gardens с бассейном, садом и панорамными видами рядом с Бурдж Халифа и Дубайским каналом, Al Satwa, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$2,44 млн
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