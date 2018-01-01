Современная высотная резиденция Elbrus с бассейном рядом с Джумейра-Бич, JVT, Дубай, ОАЭ

СТИЛЬ ЖИЗНИ В SAMANA GOLF VIEWS
В комплексе Samana Golf Views уникальный стиль жизни, вдохновленный динамичной атмосферой района Dubai Sports City. В комплексе есть не только роскошные жилые пространства, но и великолепные виды на живописное окружение. Здесь каждый день можно наслаждаться сочетанием красоты, природы и современных удобств.
В Samana Golf Views много возможностей для активного образа жизни. Благодаря расположению комплекса внутри Dubai Sports City у жителей будет доступ к спортивным и развлекательным объектам. Рядом есть спортивные площадки, фитнес-центры и рестораны. Жители могут наслаждаться динамичными занятиями и развлечениями недалеко от дома.
ВНУТРИ ЗДАНИЯ
Сочетание архитектуры и изысканных интерьеров Samana Golf Views создает идеальное пространство для жизни. На территории комплекса есть экологически чистая парковка с безопасными местами для автомобилей. В зонах для фитнеса жители смогут поддерживать активный образ жизни и заботиться о здоровье независимо от погоды. В большом крытом спортзале можно тренироваться в уютной обстановке. Игровая площадка – безопасное и веселое место для детей, где они могут активно проводить время. В ресторанах и кафе внутри комплекса широкий выбор блюд, чтобы жители могли насладиться вкусной едой в кругу друзей или семьи без необходимости покидать комплекс.
ВНУТРИ КВАРТИРЫ
В Samana Golf Views несколько видов апартаментов. Здесь есть однокомнатные, трехкомнатные апартаменты, а также студии с приватными бассейнами.
Резиденты смогут плавать в собственных бассейнах с панорамными видами и отдыхать прямо в сердце города.
Из окон квартир открываются восхитительные виды на бассейн, зеленые территории и живописные гольф-поля. Это придает апартаментам шарм и позволяет жильцам наслаждаться природной красотой прямо из дома.
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ РЯДОМ
В окружении жилого комплекса Samana Golf Views есть много достопримечательностей. Взглянув на небо, можно увидеть Dubai’s Eye – гигантское колесо обозрения, символизирующее многогранность и динамику города. Это место, где можно восхищаться захватывающими видами на мегаполис.
В Mall of the Emirates есть много развлечений. Здесь жители могут наслаждаться магазинами, ресторанами и местами развлечений, создавая неповторимые моменты с семьей и друзьями.
Не менее впечатляющая достопримечательность – Atlantis, The Palm. Легендарный отель и развлекательный комплекс на Palm Jumeirah предлагает много опций для отдыха и развлечений. Жители могут наслаждаться пляжами, аквапарком, ресторанами высокой кухни и другими активностями.
Резиденция располагает бассейнами для взрослых и детей, детской игровой комнатой, крытой парковкой, фитнес-центром, зоной барбекю, зеленой зоной.
Окончание строительства - 3 квартал 2026 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с гольф-клубом.
Дубай Молл - 15 минут езды
Пальма Джумейра - 14 минут
Бурдж Аль Араб - 12 минут
Джумейра Бич - 18 минут
Международный аэропорт Дубай - 19 минут езды
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в Palm Jumeirah, Palm Gateway, Дубай.
Palm Gateway от Nakheel - это роскошный жилой комплекс, предлагающий удивительные номера с удобствами.
Удобства и удобства;
2 спальни
3 ванны
без мебели
BUA; 1383 кв.
Горничная комната
Порошковая комната
полезность
Область магазина
Балкон / Терраса
Лобби, Лифт и Зона ожидания
Приемная зона
Столовая и розничная торговля
тренажерный зал
Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
Детская игровая площадка
Досуг и Парк
Ресторан и Кафе
Спортивный корт
Бассейн
Общественный зал
Супермаркет и Торговая зона
Баскетбол и теннисный корт
Зеленое окружение
Зона отдыха
Район барбекю
Пляжная зона
больница
Спа и Сауна
Йога и Медитация
Спорт на открытом воздухе
Расположение рядом;
Дубай Марина ( 10 минут )
Торговый центр Эмиратов ( 10 минут )
Дубай Интернет Сити ( 10 минут )
Jumeirah Village Circle ( 15 минут )
Центр города Дубай ( 20 минут )
Международный аэропорт Дубая ( 25 минут )
Международный аэропорт Аль-Мактум ( 40 минут )
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284