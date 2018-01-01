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Современная высотная резиденция Elbrus с бассейном рядом с Джумейра-Бич, JVT, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€255,183
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10
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О комплексе

Предлагаются меблированные апартаменты с панорамным видом.

Резиденция располагает тренажерным залом, детской площадкой, бассейном.

Окончание строительства - 2 квартал 2026 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Джумейра-Бич - 10 минут
  • Пальма Джумейра - 15 минут
  • Mall of Emirates - 17 минут
  • Дубай Молл - 20 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Современная высотная резиденция Elbrus с бассейном рядом с Джумейра-Бич, JVT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€255,183
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СТИЛЬ ЖИЗНИ В SAMANA GOLF VIEWS В комплексе Samana Golf Views уникальный стиль жизни, вдохновленный динамичной атмосферой района Dubai Sports City. В комплексе есть не только роскошные жилые пространства, но и великолепные виды на живописное окружение. Здесь каждый день можно наслаждаться сочетанием красоты, природы и современных удобств. В Samana Golf Views много возможностей для активного образа жизни. Благодаря расположению комплекса внутри Dubai Sports City у жителей будет доступ к спортивным и развлекательным объектам. Рядом есть спортивные площадки, фитнес-центры и рестораны. Жители могут наслаждаться динамичными занятиями и развлечениями недалеко от дома. ВНУТРИ ЗДАНИЯ Сочетание архитектуры и изысканных интерьеров Samana Golf Views создает идеальное пространство для жизни. На территории комплекса есть экологически чистая парковка с безопасными местами для автомобилей. В зонах для фитнеса жители смогут поддерживать активный образ жизни и заботиться о здоровье независимо от погоды. В большом крытом спортзале можно тренироваться в уютной обстановке. Игровая площадка – безопасное и веселое место для детей, где они могут активно проводить время. В ресторанах и кафе внутри комплекса широкий выбор блюд, чтобы жители могли насладиться вкусной едой в кругу друзей или семьи без необходимости покидать комплекс. ВНУТРИ КВАРТИРЫ В Samana Golf Views несколько видов апартаментов. Здесь есть однокомнатные, трехкомнатные апартаменты, а также студии с приватными бассейнами. Резиденты смогут плавать в собственных бассейнах с панорамными видами и отдыхать прямо в сердце города. Из окон квартир открываются восхитительные виды на бассейн, зеленые территории и живописные гольф-поля. Это придает апартаментам шарм и позволяет жильцам наслаждаться природной красотой прямо из дома. ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ РЯДОМ В окружении жилого комплекса Samana Golf Views есть много достопримечательностей. Взглянув на небо, можно увидеть Dubai’s Eye – гигантское колесо обозрения, символизирующее многогранность и динамику города. Это место, где можно восхищаться захватывающими видами на мегаполис. В Mall of the Emirates есть много развлечений. Здесь жители могут наслаждаться магазинами, ресторанами и местами развлечений, создавая неповторимые моменты с семьей и друзьями. Не менее впечатляющая достопримечательность – Atlantis, The Palm. Легендарный отель и развлекательный комплекс на Palm Jumeirah предлагает много опций для отдыха и развлечений. Жители могут наслаждаться пляжами, аквапарком, ресторанами высокой кухни и другими активностями.
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