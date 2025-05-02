Жилой комплекс Новая резиденция Hyde Residences с бассейнами и оздоровительными центрами рядом с торговым центром, Dubai Hills, Дубай, ОАЭ

Hyde Residences – истинный символ стиля и комфорта, элитный комплекс, который включает в себя 246 изысканных апартаментов, в числе которых вы найдете уютные квартиры с 1 спальней и просторные апартаменты с 3 спальнями, а также уникальный дуплекс с 3 спальнями. Выдающиеся дизайнеры из Bishop Design создали уникальный стиль – роскошный, атмосферный и притягательный.

Вас ждет целый мир безграничных возможностей для наслаждения жизнью. Представьте себе солнечные дни у изысканного бассейна, вечерние просмотр фильмов в кинотеатре, активные игры на корте или спокойное времяпровождение в библиотеке. На первом этаже комплекса расположен элегантный ресторан от RIKAS Group, где вам предложат кулинарные шедевры, которые порадуют даже самых искушенных гурманов.

Hyde Residences Dubai Hills – это не просто жилье, это стиль и философия жизни. Откройте для себя новый уровень комфорта, который превзойдет все ваши ожидания. Помимо удобств, вас ждет огромное количество услуг, среди которых: услуги по выгулу собак, кейтеринг, персональные тренировки, услуги стилиста, уход за детьми и многое другое. Здесь каждый уголок создан для того, чтобы дарить вам чувство уюта и гармонии, вдали от городской суеты.

Бассейн;

Кинотеатр;

Услуги консьержа и швейцара;

Химчистка и прачечная;

Выгул собак и уход за домашними питомцами;

Присмотр и уход за детьми;

Кейтеринг;

Услуги стилиста;

Персональные тренировки с тренером.

Больница King’s College Hospital - 4 минуты

Dubai Hills Mall - 5 минут ходьбы

Гольф-клуб - 6 минут

Пальма Джумейра - 25 минут

Международный аэропорт Дубай - 35 минут

Международный аэропорт Al Maktoum - 35 минут

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости