  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилой комплекс Новая резиденция Hyde Residences с бассейнами и оздоровительными центрами рядом с торговым центром, Dubai Hills, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая резиденция Hyde Residences с бассейнами и оздоровительными центрами рядом с торговым центром, Dubai Hills, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$592,614
14.04.2025
$590,019
13.04.2025
$590,365
12.04.2025
$592,570
11.04.2025
$605,959
10.04.2025
$608,428
09.04.2025
$611,489
08.04.2025
$611,107
06.04.2025
$611,464
05.04.2025
$605,893
04.04.2025
$613,994
03.04.2025
$620,802
02.04.2025
$619,495
01.04.2025
$618,094
30.03.2025
$616,193
29.03.2025
$620,801
28.03.2025
$623,068
27.03.2025
$620,884
26.03.2025
$620,496
25.03.2025
$618,377
24.03.2025
$616,284
;
20
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20751
ID новостройки на Realting
In CRM: 2385489
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Hyde Residences – истинный символ стиля и комфорта, элитный комплекс, который включает в себя 246 изысканных апартаментов, в числе которых вы найдете уютные квартиры с 1 спальней и просторные апартаменты с 3 спальнями, а также уникальный дуплекс с 3 спальнями. Выдающиеся дизайнеры из Bishop Design создали уникальный стиль – роскошный, атмосферный и притягательный.

Вас ждет целый мир безграничных возможностей для наслаждения жизнью. Представьте себе солнечные дни у изысканного бассейна, вечерние просмотр фильмов в кинотеатре, активные игры на корте или спокойное времяпровождение в библиотеке. На первом этаже комплекса расположен элегантный ресторан от RIKAS Group, где вам предложат кулинарные шедевры, которые порадуют даже самых искушенных гурманов.

Hyde Residences Dubai Hills – это не просто жилье, это стиль и философия жизни. Откройте для себя новый уровень комфорта, который превзойдет все ваши ожидания. Помимо удобств, вас ждет огромное количество услуг, среди которых: услуги по выгулу собак, кейтеринг, персональные тренировки, услуги стилиста, уход за детьми и многое другое. Здесь каждый уголок создан для того, чтобы дарить вам чувство уюта и гармонии, вдали от городской суеты.

Удобства и оснащение в доме
  • Бассейн;
  • Кинотеатр;
  • Услуги консьержа и швейцара;
  • Химчистка и прачечная;
  • Выгул собак и уход за домашними питомцами;
  • Присмотр и уход за детьми;
  • Кейтеринг;
  • Услуги стилиста;
  • Персональные тренировки с тренером.
Расположение и объекты поблизости
  • Больница King’s College Hospital - 4 минуты
  • Dubai Hills Mall - 5 минут ходьбы
  • Гольф-клуб - 6 минут
  • Пальма Джумейра - 25 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 35 минут
  • Международный аэропорт Al Maktoum - 35 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс One Central
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$198,423
Жилой комплекс Tenora
Дубай, ОАЭ
от
$184,384
Жилой комплекс Новая резиденция Violet Tower с бассейном и зоной отдыха рядом с Дубай Марина и Даунтаун Дубай, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$323,854
Жилой комплекс Hayat Residence
Mina Al arab, ОАЭ
от
$140,000
Жилой комплекс Red Square
Дубай, ОАЭ
от
$147,693
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новая резиденция Hyde Residences с бассейнами и оздоровительными центрами рядом с торговым центром, Dubai Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$592,614
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Высокий жилой комплекс с искусственными озёрами и песчаным пляжем, The Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высокий жилой комплекс с искусственными озёрами и песчаным пляжем, The Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$11,80 млн
Изящный небоскрёб в одной из самых востребованных локаций Дубая — на острове Палм-Джумейра. Архитектуру Como Residences отличают плавные линии фасада, вдохновлённые морскими волнами, и каскад искусственных озёр. В башне есть апартаменты, дюплексы и пентхаус. Эта элегантная башня возвышается …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Плавучие виллы с подводными нижними этажами, зонами отдыха и джакузи, The World Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Плавучие виллы с подводными нижними этажами, зонами отдыха и джакузи, The World Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$5,99 млн
Плавучие виллы - это воплощение инноваций, достигнутых благодаря сочетанию инженерного искусства и воображения. Они представляют собой воплощение вневременного дизайна и мастерства. Все виллы с 3 этажами, включая впечатляющий подводный этаж. На верхнем открытом этаже есть зона отдыха с обеде…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Таунхаусы в новой резиденции LIV Maritime с бассейнами, полем для мини-гольфа и панорамными видами, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Таунхаусы в новой резиденции LIV Maritime с бассейнами, полем для мини-гольфа и панорамными видами, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,63 млн
LIV Maritime от Liv Developers — это уникальный проект, воплощающий суть современной роскоши и исключительного комфорта. Расположенный в престижном районе Dubai Maritime City, комплекс предлагает впечатляющий выбор из просторных апартаментов, элегантных таунхаусов и изысканных дуплексов. Каж…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
11.01.2025
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
19.11.2024
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
01.10.2024
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
Показать все публикации