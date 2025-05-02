Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции Park Meadows с бассейном и парками в центре района Dubailand, Дубай

В сердце района Dubailand, в окружении пышной зелени и тихих водных каналов, возвышается Park Meadows – современный 17-этажный жилой комплекс, который включает в себя 205 роскошных резиденций. Здесь каждый уголок пропитан атмосферой умиротворения, где современный комфорт сливается с красотой природы. Просторные квартиры с современной отделкой, фитнес-центр с сауной и парной, уютные зоны отдыха, детская игровая площадка - все это создает условия для активной и счастливой жизни. К приобретению доступны студии и апартаменты с 1-2 спальнями.

Продуманный дизайн, который гармонично взаимодействует с окружающей природой, не оставит никого равнодушным. Зоны зеленых насаждений создают умиротворяющую атмосферу, которая вдохновляет на отдых и восстановление. Ваша спальня станет вашим личным убежищем, а гостиная — пространством для общения с близкими. А представьте, как приятно расслабиться у бассейна или провести вечер с близкими в окружении ухоженных садов. Для ценителей активного образа жизни предусмотрен современный фитнес-центр, который предлагает все необходимое для тренировок, включая самую современную технику и уютные зоны для йоги. После занятия спортом вы сможете побаловать себя в роскошных сауне и парной, что станет отличным способом снять стресс и восстановить силы после напряженного дня. Детские игровые площадки, уютные зоны для отдыха и общий клуб обеспечат возможность провести время с семьей и завести новые знакомства. Здесь вы сможете создать незабываемые моменты — от тихого семейного ужина до веселых встреч с друзьями в живописно оформленных зонах отдыха.

Удобства:

Бассейн

Тренажерный зал

Фитнес-центр

Круглосуточная охрана

Парки, большое количество зеленых насаждений

Детские игровые площадки

Меблированные квартиры (доп.опция)

Окончание строительства - 1 квартал 2028 года.

Дополнительные возможности

С кухонной техникой и встроенным гардеробом.

Есть опция полностью меблированных апартаментов.

Удобства и оснащение в доме

В Park Meadows ваш дом будет укомплектован всеми необходимыми удобствами. Квартиры сдаются с кухонной техникой и большим встроенным гардеробным шкафом. Также есть возможность выбрать полностью меблированный вариант. Представьте себе: изящные шторы, уютная кровать, современный холодильник LG или Samsung, стильный диван и обеденный стол, на котором можно собираться с семьей и друзьями. В комнате вас ждет телевизор, а на кухне - вся необходимая техника: плита, микроволновая печь и стиральная машина. И все это в гармонии с современной системой умного дома, которая делает вашу жизнь еще комфортнее.

Расположение и объекты поблизости

Удобное расположение комплекса гарантирует легкий доступ к главным достопримечательностям Дубая: торговым центрам, образовательным учреждениям и развлекательным центрам. Прямое соединение с главными магистралями, такими как Emirates и Al Ain, делает передвижение по городу простым и комфортным и предлагает легкое сообщение с широким спектром мест в городе и за его пределами: