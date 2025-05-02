Жилой комплекс Высотный жилой комплекс Skyscape Aura в районе Над Аль Шеба 1, Дубай, ОАЭ

Skyscape Aura – жилой комплекс, который предлагает эксклюзивные апартаменты с панорамными видами на живописные водные просторы. Уникальное сочетание природы и архитектурного совершенства делает этот проект поистине исключительным. Каждая деталь, от премиальных отделочных материалов до продуманной планировки, разработана для максимального комфорта и эстетического наслаждения. Для приобретения доступны квартиры с 1-2 спальнями.

Центральный парк, изысканный дзен-сад и живописные прогулочные зоны становятся местом для отдыха и вдохновения. Для тех, кто стремится к активному образу жизни, предусмотрены современный тренажерный зал, беговая дорожка, студия йоги и многофункциональная спортивная площадка. В проекте также представлены бассейны для взрослых и детей, джакузи и сауна, где можно расслабиться после насыщенного дня. Клубный дом приглашает резидентов к приятному общению и отдыху, а коворкинг-пространство создано для продуктивной работы в стильной обстановке. Искусство и творчество вдохновляют в музыкальной комнате и арт-студии, где можно реализовать свои таланты. Для вечерних развлечений предусмотрены кинотеатр и уютная зона барбекю под открытым небом. Маленькие жители комплекса найдут здесь свою атмосферу радости и веселья. Детская игровая площадка на свежем воздухе и просторная игровая комната станут их любимым местом для активных игр и новых знакомств.

Бассейны для взрослых и детей

Дзен-сад

Клубный дом

Коворкинг пространство

Музыкальная комната

Арт-комната

Джакузи

Сауна и парная

Тренажерный зал

Спортивная площадка

Беговая дорожка

Студия йоги

Кинотеатр

Зона барбекю

Детская игровая площадка

Детская игровая комната

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Расположение комплекса в престижном районе Nad Al Sheba 1 обеспечивает удобную транспортную доступность ко всем знаковым достопримечательностям города. Всего в нескольких минутах езды – Downtown Dubai, Бурдж-Халифа, Dubai Mall, а также лучшие рестораны, элитные бутики и развлекательные центры. При этом резиденция остается уединенной и окруженной зелеными ландшафтами и спокойными лагунами, создавая идеальный баланс между динамичной городской жизнью и природной гармонией.