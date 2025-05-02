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  4. Жилой комплекс Высотный жилой комплекс Skyscape Aura в районе Над Аль Шеба 1, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Высотный жилой комплекс Skyscape Aura в районе Над Аль Шеба 1, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$504,548
14.04.2025
$501,432
13.04.2025
$501,727
12.04.2025
$503,601
11.04.2025
$514,980
10.04.2025
$517,078
09.04.2025
$519,680
08.04.2025
$519,355
06.04.2025
$519,659
05.04.2025
$514,925
04.04.2025
$521,809
03.04.2025
$527,596
02.04.2025
$526,483
01.04.2025
$525,293
30.03.2025
$523,677
29.03.2025
$527,594
28.03.2025
$529,521
27.03.2025
$527,665
26.03.2025
$527,335
25.03.2025
$525,533
24.03.2025
$501,467
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25102
ID новостройки на Realting
In CRM: 2426547
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Skyscape Aura – жилой комплекс, который предлагает эксклюзивные апартаменты с панорамными видами на живописные водные просторы. Уникальное сочетание природы и архитектурного совершенства делает этот проект поистине исключительным. Каждая деталь, от премиальных отделочных материалов до продуманной планировки, разработана для максимального комфорта и эстетического наслаждения. Для приобретения доступны квартиры с 1-2 спальнями.

Центральный парк, изысканный дзен-сад и живописные прогулочные зоны становятся местом для отдыха и вдохновения. Для тех, кто стремится к активному образу жизни, предусмотрены современный тренажерный зал, беговая дорожка, студия йоги и многофункциональная спортивная площадка. В проекте также представлены бассейны для взрослых и детей, джакузи и сауна, где можно расслабиться после насыщенного дня. Клубный дом приглашает резидентов к приятному общению и отдыху, а коворкинг-пространство создано для продуктивной работы в стильной обстановке. Искусство и творчество вдохновляют в музыкальной комнате и арт-студии, где можно реализовать свои таланты. Для вечерних развлечений предусмотрены кинотеатр и уютная зона барбекю под открытым небом. Маленькие жители комплекса найдут здесь свою атмосферу радости и веселья. Детская игровая площадка на свежем воздухе и просторная игровая комната станут их любимым местом для активных игр и новых знакомств.

Удобства и оснащение в доме
  • Бассейны для взрослых и детей
  • Дзен-сад
  • Клубный дом
  • Коворкинг пространство
  • Музыкальная комната
  • Арт-комната
  • Джакузи
  • Сауна и парная
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Беговая дорожка
  • Студия йоги
  • Кинотеатр
  • Зона барбекю
  • Детская игровая площадка
  • Детская игровая комната
Расположение и объекты поблизости

Расположение комплекса в престижном районе Nad Al Sheba 1 обеспечивает удобную транспортную доступность ко всем знаковым достопримечательностям города. Всего в нескольких минутах езды – Downtown Dubai, Бурдж-Халифа, Dubai Mall, а также лучшие рестораны, элитные бутики и развлекательные центры. При этом резиденция остается уединенной и окруженной зелеными ландшафтами и спокойными лагунами, создавая идеальный баланс между динамичной городской жизнью и природной гармонией.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Высотный жилой комплекс Skyscape Aura в районе Над Аль Шеба 1, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$504,548
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