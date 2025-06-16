Квартира в новостройке Роскошные квартиры рядом с казино Wynn на острове Аль-Марджан

Квартиры на первой береговой линии на острове Аль-Марджан, рядом с казино Wynn

Остров Аль-Марджан — впечатляющий искусственный архипелаг в эмирате Рас-эль-Хайма, ОАЭ. Он протянулся на 4,5 км вглубь Персидского залива и занимает территорию площадью 2,7 миллиона м². Разработанный как прибрежное направление мирового уровня, остров сочетает жилые комплексы, отели и развлекательные объекты, окружённые чистыми пляжами и прозрачными водами. Аль-Марджан уже стал центром притяжения для туристов и инвесторов благодаря роскошным курортам, эксклюзивным резиденциям и развитой инфраструктуре. Удачное расположение — всего в 45 минутах от международного аэропорта Дубая — и активная государственная поддержка делают остров одним из самых перспективных направлений для жизни и инвестиций в регионе.

Квартиры на продажу в Рас-эль-Хайме идеально расположены всего в 2 минутах от Wynn Resort, в 12 минутах от торгового центра Al Hamra, в 13 минутах от RAK Central, в 14 минутах от гольф-клуба Al Hamra Golf Club, в 16 минутах от Royal Yacht Club Рас-эль-Хаймы, в 30 минутах от торгового центра RAK и набережной Al Qawasim Corniche, в 35 минутах от международного аэропорта Рас-эль-Хаймы, в 50 минутах от международного аэропорта Шарджи и в 60 минутах от международного аэропорта Дубая и Downtown Dubai.

Проект — это новаторская прибрежная застройка, гармонично интегрированная в природный ландшафт. Он вдохновлён суровой красотой гор Рас-Аль-Хаймы и спокойствием берегов острова Аль-Марджан. Архитектура отличается плавными линиями, натуральными текстурами и земляными оттенками, а формы зданий отсылают к игре света и тени на горных склонах. Скульптурные объёмы создают эффектные открытые пространства, которые раскрывают панорамные виды на море.

Жителям предлагается частный пляж, разнообразные бассейны — от крытого с климат-контролем до семейных, круговых и инфинити. В инфраструктуру входят просторное лобби тройной высоты с ИИ-консьерж-услугами, клубные лаунджи, стильные зоны для ужинов, фитнес-студия с видом на море, террасы для йоги, студия пилатеса, беговая дорожка с «плавающими» краями, клубы для детей и подростков, крытый игровой парк, спа-центр с саунами, парными, джакузи и кабинетами для процедур.

Для отдыха и общения предусмотрены кинозал, площадки для барбекю, зоны с кострами, пляжные клубы, места для домашних животных и торговые террасы. Все пространства связаны между собой ландшафтными мостами, создающими естественный поток между жилыми башнями и общественными зонами. Проект воплощает современный прибрежный образ жизни, где важны комфорт, здоровье, общение и эстетика.

Этот проект — настоящая гавань у моря, где каждая резиденция спроектирована с учётом гармонии с природой. Открытые планировки, окна от пола до потолка и большие балконы создают ощущение простора и позволяют наслаждаться панорамными видами на Персидский залив. Апартаменты с 1 и 2 спальнями выполнены в светлой, нейтральной гамме, с использованием изысканных текстур и отделки ручной работы. Современные кухни с техникой премиум-класса, продуманная система хранения и натуральные материалы в отделке подчёркивают комфорт и элегантность. Высокие потолки, элементы из натурального камня и тщательно продуманные зоны гостиной и столовой создают ощущение лёгкости и уюта. Просторные частные балконы становятся естественным продолжением интерьера, открывая панораму моря и мягкую игру света на горизонте. Все материалы и решения выбраны так, чтобы подчеркнуть утончённую простоту и превратить повседневную жизнь у моря в эстетичное, сбалансированное наслаждение.

RKT-00015