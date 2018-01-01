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Новая резиденция Marina Star с бассейном и рестораном в престижном районе Dubai Marina, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€751,792
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14
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О комплексе

Резиденция располагает бассейном на крыше, рестораном, студией йоги, тренажерным залом.

Окончание строительства - сентябрь 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Кухонная мебель и бытовая техника
  • Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
  • Джумейра-Бич - 5 минут
  • Дубай Марина Молл - 5 минут
  • Бурдж Халифа - 18 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 24 минуты
  • Пальма Джумейра - 5 минут
  • Даунтаун Дубай - 18 минут
  • Гольф-клуб - 8 минут
  • Международный финансовый центр - 20 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Новая резиденция Marina Star с бассейном и рестораном в престижном районе Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€751,792
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