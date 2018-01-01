Новая резиденция Marina Star с бассейном и рестораном в престижном районе Dubai Marina, Дубай, ОАЭ

Резиденция располагает зелеными зонами с беговыми и велосипедными дорожками, детскими и спортивными площадками, магазинами, бассейном, тренажерным залом, ресторанами и кафе, зоной барбекю, мечетью.
Окончание строительства - декабрь 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Международный аэропорт Дубай - 28 минут
Дубай Молл - 29 минут
Бурдж-Аль-Араб - 24 минуты
Дубай Марина - 27 минут
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Квартира в роскошном проекте Mayfair Residence в районе Town Square!
Апартаменты Mayfair Residence отличаются удобными планировками и элегантным дизайном.
Жители Mayfair также смогут воспользоваться удобствами Town Square, включая кинотеатр под открытым небом, скейт-парк, детскую площадку, площадку для барбекю и бассейн. Общественные удобства будут включать фитнес-центр, тренажерный зал, велосипедные и беговые дорожки, корты для сквоша и тенниса, площадки для падел-тенниса и баскетбола, а также футбольное поле.
Town Square Dubai - идеальный район для проживания. Здесь много зелени, есть парк площадью 50 000 кв. м, интерактивные детские игровые площадки, беговые и велодорожки, кафе, рестораны, торговые центры.
В самом комплексе предусмотрены бассейн, игровые зоны для детей во внутреннем дворе, тренажерный зал и просторные террасы.
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Изысканные апартаменты в новом комплексе Reem Nine в Абу-Даби!
Основные привилегии представленные в проекте: эксклюзивный дизайн квартир, пляжи мирового класса, гостиная и бизнес-центр, расположение недалеко от многих известных торговых центров, магазинов и розничных сегментов.
Расположение:
04 минуты - Центральный парк Рим;
05 Минут - Бутик Молл;
10 минут - Школа Рептона;
15 минут - Торговый центр Рим;
20 минут - клиника Кливленда;
20 минут - ТРЦ Галерея.
План оплаты:
10% - первоначальный взнос
10% - на стадии строительства
80% - по завершении
Есть возможность показа квартиры как лично, так и онлайн.
Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!