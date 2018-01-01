Новая резиденция Marina Star с бассейном и рестораном в престижном районе Dubai Marina, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €195,860

59 м² 1

Сдача в: 2025

Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с гарантией доходности в недвижимость ОАЭ! - Гарантированный доход от сдачи в аренду в среднем 11%. - Благоприятный налоговый климат 0% на владение и сдачу в аренду. - Защита инвесторов со стороны надзорных органов RERA и DLD. - Помощь в получении ВНЖ. - Наша компания является эксклюзивным партнером надежных застройщиков. - Качественные и честные услуги с заботой о клиенте. - Подбор самых ликвидных объектов. - Помощь с перепродажей и получением прибыли. Квартира в роскошном проекте Mayfair Residence в районе Town Square! Апартаменты Mayfair Residence отличаются удобными планировками и элегантным дизайном. Жители Mayfair также смогут воспользоваться удобствами Town Square, включая кинотеатр под открытым небом, скейт-парк, детскую площадку, площадку для барбекю и бассейн. Общественные удобства будут включать фитнес-центр, тренажерный зал, велосипедные и беговые дорожки, корты для сквоша и тенниса, площадки для падел-тенниса и баскетбола, а также футбольное поле. Town Square Dubai - идеальный район для проживания. Здесь много зелени, есть парк площадью 50 000 кв. м, интерактивные детские игровые площадки, беговые и велодорожки, кафе, рестораны, торговые центры. В самом комплексе предусмотрены бассейн, игровые зоны для детей во внутреннем дворе, тренажерный зал и просторные террасы. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!