Жилой комплекс Новая резиденция Esplora с бассейном, зелеными зонами и зонами отдыха, JVC, Дубай, ОАЭ

Esplora — название, навеянное итальянским духом исследования и стремлением к красоте, идеально отражает философию этого уникального проекта. Расположенный в самом сердце динамичного района Jumeirah Village Circle, проект представляет собой не просто жилой комплекс, а тщательно продуманное пространство для жизни с осознанным подходом к деталям, дизайну и атмосфере.

16-этажное здание возвышается среди уютных парков и спортивных площадок в JVC — одного из самых быстроразвивающихся и гармоничных районов Дубая. В непосредственной близости расположены школы, магазины, рестораны и кафе.

Внутри комплекса царит атмосфера утонченной роскоши: сдержанные цвета, мягкий свет, натуральные материалы и эксклюзивные дизайнерские решения. К приобретению предлагаются просторные студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Все жилые помещения наполнены светом и ощущением свободы — здесь можно не просто жить, а дышать полной грудью.

Проект предлагает потрясающую инфраструктуру для активного и здорового образа жизни. Жители могут наслаждаться бассейном, ультрасовременным тренажерным залом, баскетбольной площадкой, теннисными и падел-кортами, а также футбольным полем для любителей командных видов спорта. Для любителей природы и свежего воздуха предусмотрены беговые и велосипедные дорожки, просторные зеленые зоны и уютные прогулочные аллеи. Ваши дети смогут весело проводить время на специально оборудованных игровых площадках, а домашние питомцы найдут свой уголок в парке для выгула собак. Для семейных встреч и дружеских посиделок создана уникальная зона барбекю, где можно проводить уютные вечера в кругу близких. Для полного расслабления предусмотрены фитнес-клуб и зоны отдыха, где можно восстановить силы после насыщенного дня.

Удобства:

Бассейн

Тренажерный зал

Зона для пикника

Детская игровая площадка

Лаунж-зоны

Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.

Рассрочка: 10/90

Особенности квартир

Без мебели

Клиника - 3 минуты

Circle Mall - 9 минут

Международный стадион Дубая - 13 минут

Сад чудес - 16 минут

Бурдж Халифа - 25 минут

Расположение и объекты поблизости