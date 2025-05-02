  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилой комплекс Новая резиденция Esplora с бассейном, зелеными зонами и зонами отдыха, JVC, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая резиденция Esplora с бассейном, зелеными зонами и зонами отдыха, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$188,386
08.05.2025
$188,386
07.05.2025
$189,036
;
20
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25861
ID новостройки на Realting
In CRM: 2451637
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 08.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Esplora — название, навеянное итальянским духом исследования и стремлением к красоте, идеально отражает философию этого уникального проекта. Расположенный в самом сердце динамичного района Jumeirah Village Circle, проект представляет собой не просто жилой комплекс, а тщательно продуманное пространство для жизни с осознанным подходом к деталям, дизайну и атмосфере.

16-этажное здание возвышается среди уютных парков и спортивных площадок в JVC — одного из самых быстроразвивающихся и гармоничных районов Дубая. В непосредственной близости расположены школы, магазины, рестораны и кафе.

Внутри комплекса царит атмосфера утонченной роскоши: сдержанные цвета, мягкий свет, натуральные материалы и эксклюзивные дизайнерские решения. К приобретению предлагаются просторные студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Все жилые помещения наполнены светом и ощущением свободы — здесь можно не просто жить, а дышать полной грудью.

Проект предлагает потрясающую инфраструктуру для активного и здорового образа жизни. Жители могут наслаждаться бассейном, ультрасовременным тренажерным залом, баскетбольной площадкой, теннисными и падел-кортами, а также футбольным полем для любителей командных видов спорта. Для любителей природы и свежего воздуха предусмотрены беговые и велосипедные дорожки, просторные зеленые зоны и уютные прогулочные аллеи. Ваши дети смогут весело проводить время на специально оборудованных игровых площадках, а домашние питомцы найдут свой уголок в парке для выгула собак. Для семейных встреч и дружеских посиделок создана уникальная зона барбекю, где можно проводить уютные вечера в кругу близких. Для полного расслабления предусмотрены фитнес-клуб и зоны отдыха, где можно восстановить силы после насыщенного дня.

Удобства:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Зона для пикника
  • Детская игровая площадка
  • Лаунж-зоны

Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.

Рассрочка: 10/90

Особенности квартир

Без мебели

Расположение и объекты поблизости
  • Клиника - 3 минуты
  • Circle Mall - 9 минут
  • Международный стадион Дубая - 13 минут
  • Сад чудес - 16 минут
  • Бурдж Халифа - 25 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Palm Beach Towers 3 by Nakheel
Дубай, ОАЭ
от
$1,14 млн
Жилой комплекс Aurora
Дубай, ОАЭ
от
$196,736
Жилой комплекс Quattro Del Mar
Mina Al arab, ОАЭ
от
$231,781
Жилой комплекс Vitalia Palm Jumeirah Residences
Дубай, ОАЭ
от
$2,13 млн
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Rove Home Marasi Drive с бассейнами и коворкингом в центре района Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$334,945
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новая резиденция Esplora с бассейном, зелеными зонами и зонами отдыха, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$188,386
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция Peace Lagoons с бассейнами, аквапарком и спа-центром, Al Wadi, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Peace Lagoons с бассейнами, аквапарком и спа-центром, Al Wadi, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$251,012
Проект Peace Lagoons - роскошный жилой комплекс со студиями и апартаментами с 1-2 спальнями. Комплекс расположен среди большого количества зеленых насаждений и мерцающих лагун, и представляет собой безмятежный оазис вдали от шума и суеты города. Жители имеют доступ ко множеству удобств миров…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Dubai Oasis
Жилой комплекс Dubai Oasis
Дубай, ОАЭ
от
$2,53 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 533–663 м²
10 объектов недвижимости 10
Dubai Oasis — это комплекс роскошных вилл, который расположен в самом сердце зеленого островка вдали от городской суеты, на территории 322,000 м2. Виллы спроектированы таким образом, чтобы вы могли вести уединенную частную жизнь и в то же время легко выстраивать отношения с людьми вокруг. Ме…
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс SOLA Residences с бассейнами и детской игровой зоной, Wasl Gate, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс SOLA Residences с бассейнами и детской игровой зоной, Wasl Gate, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$304,265
SOLA Residences – это жилой комплекс, который предлагает просторные и продуманные резиденции с 1-3 спальнями и идеально сочетает в себе преимущества городской жизни и уединенного отдыха. Жители комплекса смогут насладиться непревзойденными возможностями для шопинга – всего в нескольких минут…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
11.01.2025
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
19.11.2024
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
01.10.2024
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
Показать все публикации