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Новая элитная резиденция у воды Vela с пляжем и причалом в районе Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€14,40 млн
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20
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О комплексе

Предлагаются апартаменты и пентхаусы с собственными бассейнами и панорамным видом на море и город.

Трехуровневый пентхаус имеет два бассейна, большие террасы и собственный тренажерный зал.

Резиденция располагает причалом, собственным пляжем и пляжным клубом, инфинити-бассейном, тренажерным залом, спа-центром, детской игровой комнатой, кинотеатром, конференц-залами, круглосуточной охраной и консьерж-сервисом.

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Бурдж Халифа - 2,5 км (12 минут)
  • Аэропорт - 12,9 км (17 минут)
  • Пальма Джумейра - 23 минуты
  • Даунтаун Дубай - 10 минут
  • Дубай Марина - 15 минут
  • Дубай Молл - 6 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Дубай, ОАЭ
от
€14,40 млн
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Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! The Sanctuary — новое закрытое сообщество премиум-класса от Ellington Properties. Виллы располагаются в непосредственной близости от центральной лагуны, которая станет одним из главных украшений нового проекта. Резиденции с продуманными планировками и элегантными интерьерами будут окружены пышной зеленью, а из панорамных окон открывается вид на живописные пейзажи сообщества или центральную лагуну. Выполненные в современном дизайне виллы гармонично сочетают элегантную эстетику, цветовые палитры и оригинальные текстуры, чтобы создавать ощущение уюта и спокойствия. Интерьеры выполнены с ориентацией на комфорт резидентов — используются брендированная техника и натуральные материалы: деревянный шпон, мрамор для столешниц и полов, камень в душевых и ванных комнатах. Инфраструктура: Резиденты The Sanctuary получат доступ к кристальной лагуне, которая идеально подходит для занятий водными видами спорта, включая каякинг, греблю на каноэ и пр. Все жители комплекса смогут воспользоваться удобствами клубного дома, игровыми площадками для детей, парками для выгула домашних животных, зонами для прогулок и пикников и мн. др. Расположение: Эксклюзивное сообщество The Sanctuary находится в новом активно застраиваемом районе MBR City, в непосредственной близости от Downtown Dubai и Business Bay. Благодаря легкому доступу к Al Ain Dubai Road отсюда можно быстро добраться до популярных достопримечательностей и ключевых объектов инфраструктуры эмирата. Жителям сообщества будет доступна масса развлечений на территории MBR City: F&B-заведения, торговые центры и спортивные объекты. Здесь даже оборудована собственная монорельсовая сеть, которая соединяет район с двумя международными аэропортами Дубая. На поездку до популярных Meydan Racecourse, Meydan Bridge и Meydan One Mall потребуется не более 15 минут. А всемирно известные достопримечательности Downtown Dubai находятся менее чем в получасе езды от The Sanctuary. В этом районе расположены не только многочисленные культурные объекты — Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Opera и Dubai Fountain — но и разнообразные брендовые бутики, большое количество салонов красоты, ресторанов и развлекательных центров. Позвоните или напишите нам, расскажем все о самых выгодных проектах зарубежной недвижимости на сегодняшний день!
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