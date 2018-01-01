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Футуристический жилой комплекс Safa Two с дизайнерской отделкой, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€852,590
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О комплексе

Этот проект ведётся в сотрудничестве с швейцарским ювелирным брендом, который отвечает за дизайн помещений.

Квартиры обустроены зелёными террасами, а по сторонам здания планируются висячие сады.

На территории комплекса есть искусственный пляж, четыре бассейна, детская площадка, тренажёрный зал, спа, кафе и рестораны.

Застройщик предлагает рассрочку на 5 лет.

Расположение и объекты поблизости

Жилой комплекс расположен рядом с Sheikh Zayed Road, в 10 минутах езды на машине от Даунтауна и от пляжа. Здание находится рядом со входом в Safa Park — парк площадью около 64 гектаров. Окна квартир выходят как на город, так и на Дубайский канал и Персидский залив.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Футуристический жилой комплекс Safa Two с дизайнерской отделкой, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€852,590
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Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 3 спальнями, расположенные на городской площади, известной как Holland Gardens от Nshama Удобства и удобства; 3 спальни 4 баня без мебели BUA; 1516 кв. Порошковая комната Прачечная Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания приемная Район барбекю Бассейн тренажерный зал Детская игровая площадка Досуг и Парк Ресторан и Кафе Теннисный корт Велоспорт, Бег и Джоггин трек школа Фитнес-центр Спортивный корт сад Йога и Медитация Супермаркет и Торговая зона Спа и Сауна Расположение рядом; Бурдж Аль Араб – 25 минут Аэропорт DWC – 25 минут Дубай Марина – 27 минут Международный аэропорт Дубая – 28 минут Дубай Молл – 30 минут Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284  
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Royal BIP Real Estate Brokers is delighted to offer its clients 1 bedroom apartment, located in Business Bay, known as The Crestmark by Ellington Amenities & Facilities; 1 Bedroom 2 Bath Unfurnished BUA; 1,026 Sqft Laundry area Powder room Study room Balcony / Terrace Lobby, Lift & Waiting area Reception area Swimming pool Gym Barbeque area Fitness centre Secret club room Treadwell fitness Aracade room Kidopolis world ( Ellington Game area ) Outdoor Yoga & Meditation EV Charging station Library area Bicycle track Hub deck Curved outdoor bench Entertainment Facilities; Cabanas Baja Shelf Mini-bowling Alley Arcade & Gaming room Lounge seats Kinetic Garden Secret Club room Bar & Kitchenette Functional Training zone Zen room Access to Wellness Studio For further details and viewing, feel free to call: Mr. MOEEN AHMAD at Royal B I P Real Estate Brokers is a leading company specializing in the brokerage of residential and commercial properties and provides ONE STOP solutions to its owners/landlords and investors to achieve their desire results. We are always there to assist our clients in every aspect of searching and finalizing sales transactions of residential & commercial properties, buildings and plots with up-to-date knowledge of UAEs Real Estate market and laws. Royal B I P Real Estate Brokers is registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) No. 28284
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