Футуристический жилой комплекс Safa Two с дизайнерской отделкой, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €508,000

Сдача в: 2025

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 3 спальнями, расположенные на городской площади, известной как Holland Gardens от Nshama Удобства и удобства; 3 спальни 4 баня без мебели BUA; 1516 кв. Порошковая комната Прачечная Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания приемная Район барбекю Бассейн тренажерный зал Детская игровая площадка Досуг и Парк Ресторан и Кафе Теннисный корт Велоспорт, Бег и Джоггин трек школа Фитнес-центр Спортивный корт сад Йога и Медитация Супермаркет и Торговая зона Спа и Сауна Расположение рядом; Бурдж Аль Араб – 25 минут Аэропорт DWC – 25 минут Дубай Марина – 27 минут Международный аэропорт Дубая – 28 минут Дубай Молл – 30 минут Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284