Жилой комплекс Wilton Terraces

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Finely Crafted & Fitted шкафы с гардеробами и раздевалками
Пользовательский дизайн кухонного шкафа, деревянный ламинат и лаковая отделка и элегантная металлическая фурнитура
Профессионально-стандартные приборы международного бренда. Тишина и энергосбережение. Газовая плита, печь из нержавеющей стали, вентиляционный капот, микроволновая печь, морозильная камера и посудомоечная машина
Кухонный кран с вытяжкой, от качественного международного бренда
Дизайнерская линия кранов, раковин и аксессуаров от качественного международного бренда.
Щедрые душевые и складские помещения
Премиальные плиточные полы по всему блоку
Документы, необходимые для создания группы
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Дубай, ОАЭ
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Mayas Geneva – новый жилой комплекс, расположившийся в районе Jumeirah Village Circle. Классический для Дубая проект малоэтажной застройки станет настоящим украшением сообщества и со…
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1
Агентство
DDA Real Estate
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Апартаменты в новом комплексе Azizi Adeba в районе Al Jaddaf! Беспроцентная рассрочка! Панорамные виды на Dubai Creek и город! Полностью меблированная и оборудованная техникой кухня!
Год сдачи: 3 кв. 2025
Инфраструктура: бассейны, лаундж-зоны и зоны bbq, площадка для занятия йогой, пол…
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Агентство
DDA Real Estate
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Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Предлагаются таунхаусы с террасами на крыше, парковочными местами и ухоженной территорией.
Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Дубай Крик - 15 минут
Даунтаун Дубай - 16 минут
Бурдж Халифа - 16 минут
Дубай Молл - 16 минут
Шейх-Зайед-Роад - 7 мину…