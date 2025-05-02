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Жилой комплекс Wilton Terraces

Дубай, ОАЭ
от
$273,028
;
12
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 21000
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 21.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

О комплексе

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Зачем инвестировать в Дубай?

  • Высокий доход от аренды
  • 0% налог на жилую недвижимость
  • Стабильная валюта
  • Вид на жительство
  • Безопасная и надежная инвестиционная среда
  • Устойчивый экономический рост
  • Образование мирового класса
  • Доступные варианты финансирования
  • Легкость создания бизнеса
  • Постоянно растущее население
  • Международный финансовый центр

Местонахождение

  • 2 мин от Dubai Mall и Burj Khalifa
  • 15 минут от международного аэропорта Дубая
  • 20 мин от Burj Al Arab, Джумейра

Количество юнитов по типу

Уилтон Терраса I

  • 1 спальня - 92 единицы
  • 2 спальни - 48 единиц

Уилтон Терраса I

  • 1 спальня - 95 единиц
  • 2 спальни - 48 единиц

Цены начинаются в едином стиле

Уилтон Терраса I

  • 1 спальня = 1 002 828 дирхамов
  • 2 спальни = 1 410 828 дирхамов

Уилтон Террасы Я

  • 1 спальня = 1 040 828 дирхамов
  • 2 спальни = 1 491 828 дирхамов

ЕДИНСТВЕННЫЕ ФЕАТУРЫ

  • Поднятые 3,2 м потолки в гостиных и спальнях
  • Finely Crafted & Fitted шкафы с гардеробами и раздевалками
  • Пользовательский дизайн кухонного шкафа, деревянный ламинат и лаковая отделка и элегантная металлическая фурнитура
  • Профессионально-стандартные приборы международного бренда. Тишина и энергосбережение. Газовая плита, печь из нержавеющей стали, вентиляционный капот, микроволновая печь, морозильная камера и посудомоечная машина
  • Кухонный кран с вытяжкой, от качественного международного бренда
  • Дизайнерская линия кранов, раковин и аксессуаров от качественного международного бренда.
  • Щедрые душевые и складские помещения
  • Премиальные плиточные полы по всему блоку

Документы, необходимые для создания группы

  • Копия паспорта покупателя
  • Домашний адрес, адрес электронной почты, включая контактный номер, должны совпадать с домашним адресом
  • Токен бронирования AED25,000 будет оплачен как чек ОАЭ или кредитной картой

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Wilton Terraces
Дубай, ОАЭ
от
$273,028
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
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