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Жилой комплекс Меблированные пентхаусы в жилом комплексе Bristol на берегу моря, район Emaar Beachfront, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$9,25 млн
14.04.2025
$9,19 млн
13.04.2025
$9,20 млн
12.04.2025
$9,23 млн
11.04.2025
$9,44 млн
10.04.2025
$9,48 млн
09.04.2025
$9,53 млн
08.04.2025
$9,52 млн
06.04.2025
$9,53 млн
05.04.2025
$9,44 млн
04.04.2025
$9,57 млн
03.04.2025
$9,67 млн
02.04.2025
$9,65 млн
01.04.2025
$9,63 млн
30.03.2025
$9,60 млн
29.03.2025
$9,67 млн
28.03.2025
$9,71 млн
27.03.2025
$9,68 млн
26.03.2025
$9,67 млн
25.03.2025
$9,64 млн
24.03.2025
$9,60 млн
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16
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ID: 24880
ID новостройки на Realting
In CRM: 2422556
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Bristol by Emaar — эксклюзивный жилой проект на Emaar Beachfront, в одном из самых престижных прибрежных районов Дубая. Это идеальное сочетание современного дизайна, первоклассной отделки и уединенной атмосферы частного курорта. Каждая резиденция продумана до мельчайших деталей: просторные планировки, панорамные окна, роскошные балконы и террасы создают ощущение бескрайнего простора и гармонии с морем.

Жители Bristol получают доступ к закрытому частному пляжу, бесконечным бассейнам с видом на Персидский залив, ультрасовременному фитнес-клубу и велнес-центру. Внутренняя инфраструктура включает кинотеатр, боулинг, лаунж-зоны, СПА-комплекс и рестораны высокой кухни, предлагая досуг мирового уровня прямо у вас дома. А вид из окон открывает захватывающие панорамы на Palm Jumeirah, Atlantis, Dubai Marina и Burj Al Arab, превращая каждое утро в незабываемый момент.

Удобства и оснащение в доме
  • Бесконечные бассейны
  • Собственный пляж
  • Кинотеатр и боулинг
  • Фитнес-клуб премиум-класса
  • СПА и wellness-центр
  • Рестораны высокой кухни
Расположение и объекты поблизости

Проект отличается уникальным расположением, обеспечивающим идеальный баланс приватности и удобства. Emaar Beachfront — это закрытый островной район, соединенный с основными транспортными артериями города, что позволяет легко добраться до Dubai Marina, Palm Jumeirah, Burj Khalifa и международного аэропорта Дубая. Здесь вас ждет абсолютная роскошь, гармония и вдохновляющий вид на лазурные воды залива.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Меблированные пентхаусы в жилом комплексе Bristol на берегу моря, район Emaar Beachfront, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$9,25 млн
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DDA Real Estate
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Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
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Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
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