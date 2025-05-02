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Жилой комплекс Новая высотная резиденция Apex с бассейнами рядом с крупными торговыми центрами, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$231,301
14.04.2025
$230,288
13.04.2025
$230,423
12.04.2025
$231,283
11.04.2025
$236,509
10.04.2025
$237,473
09.04.2025
$238,667
08.04.2025
$238,518
06.04.2025
$238,658
05.04.2025
$236,484
04.04.2025
$239,645
03.04.2025
$242,302
02.04.2025
$241,793
01.04.2025
$241,246
27.12.2024
$269,350
26.12.2024
$269,087
23.12.2024
$268,483
19.12.2024
$266,713
15.12.2024
$266,550
12.12.2024
$265,959
08.12.2024
$264,786
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13
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20252
ID новостройки на Realting
In CRM: 2384468
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Binghatti Apex — впечатляющий 33-этажный комплекс, который обеспечивает комфорт и удобство для каждого жителя. Здесь вас ждут 528 жилых юнитов, каждый из которых воплощает в себе утонченную роскошь. Интерьеры выполнены высококачественными материалами. К приобретению предлагаются студии и апартаменты с 1 спальней.

Binghatti Apex расположен в районе JVC, который предлагает богатый выбор удобств для всех категорий жителей. Наслаждайтесь роскошью частного пляжа, где можно расслабиться и восстановить силы, или посетите разнообразные рестораны, где вам предложат изысканные блюда на любой вкус. Для активных людей предусмотрены современные фитнес-центры с бассейнами, крытым спортзалом, а также открытыми площадками для йоги и аэробики.

Рассрочка 70/30:

  • 20 % – при бронировании;
  • 5 % – 1-ый платеж (август 2024);
  • 5 % – 2-ой платеж (сентябрь 2024);
  • 5 % – 3-ий платеж (октябрь 2024);
  • 5 % – 4-ый платеж (ноябрь 2024);
  • 5 % – 5-ый платеж (декабрь 2024);
  • 5 % – 6-ой платеж (январь 2025);
  • 5 % – 7-ый платеж (февраль 2025);
  • 5 % – 7-ый платеж (март 2025);
  • 5 % – 7-ый платеж (апрель 2025);
  • 5 % – 7-ый платеж (май 2025);
  • 30 % – после сдачи проекта (2 кв. 2026).
Удобства и оснащение в доме
  • Детский и взрослый бассейны;
  • Тренажерный зал;
  • Падел корт;
  • Беговая дорожка;
  • Йога и аэробика на открытом воздухе
Расположение и объекты поблизости

У проекта хорошее расположение:

  • Circle Mall – 6 минут
  • EXPO 2020 – 18 минут
  • Торгово-выставочный центр (Dubai Exhibition Centre) – 19 минут
  • Ипподром Meydan Racecourse – 25 минут
  • Palm Jumeirah – 26 минута
  • Dubai Marina, Dubai Downtown – 30 минуты
  • Dubai International Airport – 32 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая высотная резиденция Apex с бассейнами рядом с крупными торговыми центрами, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$231,301
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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