Жилой комплекс Новая высотная резиденция Apex с бассейнами рядом с крупными торговыми центрами, JVC, Дубай, ОАЭ

Binghatti Apex — впечатляющий 33-этажный комплекс, который обеспечивает комфорт и удобство для каждого жителя. Здесь вас ждут 528 жилых юнитов, каждый из которых воплощает в себе утонченную роскошь. Интерьеры выполнены высококачественными материалами. К приобретению предлагаются студии и апартаменты с 1 спальней.
Binghatti Apex расположен в районе JVC, который предлагает богатый выбор удобств для всех категорий жителей. Наслаждайтесь роскошью частного пляжа, где можно расслабиться и восстановить силы, или посетите разнообразные рестораны, где вам предложат изысканные блюда на любой вкус. Для активных людей предусмотрены современные фитнес-центры с бассейнами, крытым спортзалом, а также открытыми площадками для йоги и аэробики.
Рассрочка 70/30:
У проекта хорошее расположение: