Жилой комплекс Новая высотная резиденция Apex с бассейнами рядом с крупными торговыми центрами, JVC, Дубай, ОАЭ

Binghatti Apex — впечатляющий 33-этажный комплекс, который обеспечивает комфорт и удобство для каждого жителя. Здесь вас ждут 528 жилых юнитов, каждый из которых воплощает в себе утонченную роскошь. Интерьеры выполнены высококачественными материалами. К приобретению предлагаются студии и апартаменты с 1 спальней.

Binghatti Apex расположен в районе JVC, который предлагает богатый выбор удобств для всех категорий жителей. Наслаждайтесь роскошью частного пляжа, где можно расслабиться и восстановить силы, или посетите разнообразные рестораны, где вам предложат изысканные блюда на любой вкус. Для активных людей предусмотрены современные фитнес-центры с бассейнами, крытым спортзалом, а также открытыми площадками для йоги и аэробики.

Рассрочка 70/30:

20 % – при бронировании;

5 % – 1-ый платеж (август 2024);

5 % – 2-ой платеж (сентябрь 2024);

5 % – 3-ий платеж (октябрь 2024);

5 % – 4-ый платеж (ноябрь 2024);

5 % – 5-ый платеж (декабрь 2024);

5 % – 6-ой платеж (январь 2025);

5 % – 7-ый платеж (февраль 2025);

5 % – 7-ый платеж (март 2025);

5 % – 7-ый платеж (апрель 2025);

5 % – 7-ый платеж (май 2025);

30 % – после сдачи проекта (2 кв. 2026).

Детский и взрослый бассейны;

Тренажерный зал;

Падел корт;

Беговая дорожка;

Йога и аэробика на открытом воздухе

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

У проекта хорошее расположение: