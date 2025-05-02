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Жилой комплекс Новый комплекс Flora Isle Beach Front Residences с собственным пляжем и спа-центром, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$549,680
14.04.2025
$546,285
13.04.2025
$546,605
12.04.2025
$548,647
11.04.2025
$561,043
10.04.2025
$563,330
09.04.2025
$566,164
08.04.2025
$565,811
06.04.2025
$566,140
05.04.2025
$560,983
04.04.2025
$568,484
03.04.2025
$574,787
02.04.2025
$573,577
01.04.2025
$572,279
30.03.2025
$570,519
29.03.2025
$574,786
28.03.2025
$576,885
27.03.2025
$574,863
26.03.2025
$574,504
25.03.2025
$572,542
24.03.2025
$570,604
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 24897
ID новостройки на Realting
In CRM: 2419254
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Flora Isle Beachfront Residences представляет собой уникальный жилой комплекс, который переосмысляет концепцию элитной жизни на побережье. Здесь гармонично сочетаются природная красота белоснежных пляжей и современный роскошный дизайн. Просторные апартаменты и пентхаусы с 1, 2 и 3 спальнями выполнены с использованием премиальных материалов, дополнены изысканными интерьерами и панорамными окнами, открывающими виды на океан. Каждое пространство тщательно продумано, чтобы создать атмосферу комфорта, вдохновения и полного расслабления.

Flora Isle Beachfront Residences — это идеальное место для тех, кто ищет баланс между уединением и активной жизнью. Комплекс окружен пышной зеленью и предлагает своим жителям доступ к первоклассным удобствам: просторный бассейн, современный фитнес-центр, сады и зоны отдыха. Расположенный на территории Dubai Islands, Flora Isle идеально сочетает современный архитектурный стиль с природной гармонией, создавая уникальную среду для жизни и отдыха. Здесь вы можете насладиться не только спокойствием океана, но и эксклюзивным доступом к развлекательным и спортивным объектам.

Удобства:

  • Приватный пляж
  • Бассейн с видом на океан
  • Современный фитнес-центр
  • Спа-центр
  • Открытые зоны для отдыха и зелёные пространства

Окончание строительства - 1 квартал 2028 года.

Рассрочка

50/50 (20% при бронировании)

Особенности квартир

Мебель включена

Преимущества

Доходность проекта — от 5,6%.

Расположение и объекты поблизости

Flora Isle Beachfront Residences расположены в самом сердце масштабного проекта Dubai Islands, что обеспечивает удобный доступ к ключевым городским объектам. В непосредственной близости находятся элитная яхтенная марина, торговый центр Dubai Islands Mall и спортивные комплексы. Для любителей активного образа жизни рядом расположен гольф-клуб, а всего за 18 минут можно доехать до Международного аэропорта Дубая. Flora Isle Beachfront Residences не просто предлагает вам дом у моря — это новый уровень жизни, где природа и город соединяются в едином пространстве, создавая идеальные условия для гармоничной и насыщенной жизни.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый комплекс Flora Isle Beach Front Residences с собственным пляжем и спа-центром, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$549,680
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