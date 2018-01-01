Жилой комплекс Savanna рядом с большим парком, ресторанами, магазинами и набережной, Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ

Savanna — это комплекс апартаментов с одной, двумя и тремя спальнями рядом с утопающим в зелени парком. Элегантно спроектированные здания занимают место по соседству с удобствами мирового класса, а обширная сеть дорог обеспечивает удобное сообщение, благодаря чему можно легко добраться до лучших достопримечательностей в Дубае и за его пределами.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: площадь с магазинами и ресторанами, игровая площадка на открытом воздухе, бизнес-центр и коворкинг, кинотеатр на открытом воздухе, пышная лужайка, где жители могут отдохнуть.

Расположение и объекты поблизости

Dubai Creek Harbour - набережная площадью 8 км2 расширяет рамки представлений об архитектуре, дизайне и качестве жизни. Жизнь в Dubai Creek Harbour — это непосредственная близость к лучшим достопримечательностям.

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