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Жилой комплекс Savanna рядом с большим парком, ресторанами, магазинами и набережной, Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€825,980
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12
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О комплексе

Savanna — это комплекс апартаментов с одной, двумя и тремя спальнями рядом с утопающим в зелени парком. Элегантно спроектированные здания занимают место по соседству с удобствами мирового класса, а обширная сеть дорог обеспечивает удобное сообщение, благодаря чему можно легко добраться до лучших достопримечательностей в Дубае и за его пределами.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: площадь с магазинами и ресторанами, игровая площадка на открытом воздухе, бизнес-центр и коворкинг, кинотеатр на открытом воздухе, пышная лужайка, где жители могут отдохнуть.

Расположение и объекты поблизости

Dubai Creek Harbour - набережная площадью 8 км2 расширяет рамки представлений об архитектуре, дизайне и качестве жизни. Жизнь в Dubai Creek Harbour — это непосредственная близость к лучшим достопримечательностям.

Рядом:

  • 10 минут от Burj Khalifa
  • 15 минут от Dubai Int’l Airport
  • Заповедник дикой природы
  • Парк розовых фламинго
  • Яхт- клуб
  • Vida Hotel
  • Address Hotel
  • Пляж протяженностью 700 метров
  • Рестораны и кафе на набережной
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Savanna рядом с большим парком, ресторанами, магазинами и набережной, Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€825,980
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Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с гарантией доходности в недвижимость ОАЭ! - Гарантированный доход от сдачи в аренду в среднем 11%. - Благоприятный налоговый климат 0% на владение и сдачу в аренду. - Защита инвесторов со стороны надзорных органов RERA и DLD. - Помощь в получении ВНЖ. - Наша компания является эксклюзивным партнером надежных застройщиков. - Качественные и честные услуги с заботой о клиенте. - Подбор самых ликвидных объектов. - Помощь с перепродажей и получением прибыли. Апартаменты в новом жилом комплексе Rove в самом сердце района Альджада! Жителям предоставлены высококлассные удобства, такие как: прямой доступ к зеленому парку с обширными спортивными сооружениями, к усаженному деревьями бульвару с магазинами и ресторанами. Эксклюзивный доступ в тренажерный зал и бассейн только для жителей, 5 минут ходьбы от музейного комплекса мирового уровня и Международной школы SABIS-Aljada. Расположение: - 03 минуты - Университетский городок; - 05 минут - Мадар, Шарджа; - 05 минут - свободная зона международного аэропорта Шарджи; - 15 минут - Международный аэропорт Дубая; - 15 минут - Шарджа Корниш. План оплаты: 45 % - на стадии строительства 55 % - по завершении Инвестиции в Объединенные Арабские Эмираты - одно из наиболее актуальных направлений на сегодняшний день. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
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