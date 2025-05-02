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Жилой комплекс Новая элитная резиденция Aqua Flora с садами, бассейнами и детским парком приключений, Al Barsha South, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$291,711
14.04.2025
$290,433
13.04.2025
$290,604
12.04.2025
$291,689
11.04.2025
$298,280
10.04.2025
$299,496
09.04.2025
$301,003
08.04.2025
$300,815
06.04.2025
$300,990
05.04.2025
$298,248
04.04.2025
$302,236
03.04.2025
$305,587
02.04.2025
$304,944
01.04.2025
$304,253
30.03.2025
$303,318
29.03.2025
$305,586
28.03.2025
$306,702
27.03.2025
$305,628
26.03.2025
$305,437
25.03.2025
$304,393
24.03.2025
$303,363
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 19786
ID новостройки на Realting
In CRM: 2373175
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Aqua Flora — это новый жилой комплекс от компании Vincitore Development. Проект, согласно концепции застройщика, создан в стиле классической итальянской архитектуры, где каждая деталь будет излучать изысканность. Aqua Flora состоит из 15 жилых этажей, подиума и 2 уровней с премиальными удобствами. Предлагает резиденции премиум класса с частными бассейнами на террасах от студий до апартаментов с 1-2 спальнями и вилл. Проект находится недалеко от парка и строящейся станции метро.

Окончание строительства - 3 квартал 2027 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Кухня
  • Европейская бытовая техника
Преимущества

Рассрочка(50/50):

  • 10% – бронь;
  • 10% – через 2 месяца;
  • 3% – через 6 месяцев;
  • 3% – через 9 месяцев;
  • 3% – через год;
  • 3% – через 15 месяцев;
  • 3% – через 18 месяцев;
  • 3% – через 21 месяцев;
  • 3% – через 2 года;
  • 3% – через 27 месяцев;
  • 3% – через 30 месяцев;
  • 50% – во время сдачи проекта (3 кв. 2027).
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в самом центре Научного парка Дубая, рядом с основными автомагистралями, в 2 минутах от новой станции метро.

  • Dubai Hills Mall - 5 мин
  • Repton School Al Barsha - 5 мин
  • Международная школа Highgate - 7 мин
  • Dubai Marina - 20 мин
  • Palm Jumeirah - 25 мин
  • Burj Khalifa - 22 мин
  • Dubai Intl. Airport- 35 мин

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая элитная резиденция Aqua Flora с садами, бассейнами и детским парком приключений, Al Barsha South, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$291,711
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