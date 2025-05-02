Жилой комплекс Новая элитная резиденция Aqua Flora с садами, бассейнами и детским парком приключений, Al Barsha South, Дубай, ОАЭ

Aqua Flora — это новый жилой комплекс от компании Vincitore Development. Проект, согласно концепции застройщика, создан в стиле классической итальянской архитектуры, где каждая деталь будет излучать изысканность. Aqua Flora состоит из 15 жилых этажей, подиума и 2 уровней с премиальными удобствами. Предлагает резиденции премиум класса с частными бассейнами на террасах от студий до апартаментов с 1-2 спальнями и вилл. Проект находится недалеко от парка и строящейся станции метро.
Окончание строительства - 3 квартал 2027 года.Удобства и оснащение в доме
Рассрочка(50/50):
Недвижимость находится в самом центре Научного парка Дубая, рядом с основными автомагистралями, в 2 минутах от новой станции метро.