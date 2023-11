Дубай, ОАЭ

от €167,869

29–118 м² 5

Квартира премиум-класса с великолепным панорамным видом! Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Bellavista Tower состоит их трёх 33-этажных жилых башен, которые построены на территории DAMAC Hills, в самом центре. Из каждой квартиры открывается великолепный вид из панорамных окон с двойным остеклением на зеленые открытые пространства гольф-клуба Trump International. Внутри апартаментов полы выложены керамической плиткой. Кухни оборудованы необходимой бытовой техникой, включая холодильники, стиральная машины с возможностью сушки и кухонные вытяжки. Установлены ламинированные шкафы с каменными столешницами. В ванных комнатах полы и стены отделаны красивой плиткой, есть ванны и душевые кабины, стандартная сантехника, фурнитура и аксессуары. УДОБСТВА КОМПЛЕКСА: - тренажерный зал; - бассейн с регулируемой температурой; - сауна; - хаммам; - просторная парковка; - паровая баня и сауна; - кинотеатр под открытым небом; - скейт-парк; - круглосуточная охрана. РАСПОЛОЖЕНИЕ: Комплекс расположен недалеко от значимых дорожных магистралей, рядом с деловыми и развлекательными районами города. В нескольких минутах отсюда расположено несколько интересных локаций, включая Дубайский сад бабочек (Dubai Butterfly Garden), обширный тематический парк IMG Worlds of Adventure, Молл Эмиратов (Mall of The Emirates) и крупнейший в ОАЭ туристический и досуговый проект Global Village. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: Поскольку проект расположен в одном их самых популярных районов Дубая, жилье здесь можно сдавать в аренду. Доходность аренды недвижимости составляет около 8% годовых. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!