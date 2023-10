Дубай, ОАЭ

от €514,361

143 м² 1

Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Golf Views – это закрытый жилой комплекс сообщества Emaar South, расположенный в развивающемся районе Dubai South. Проект от застройщика Emaar Properties сдан в эксплуатацию в 2020 году и представляет собой три соединенных между собой 10-этажных здания с подиумами и примыкающими к ним таунхаусами. Коллекция недвижимости комплекса представляет апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями, имеющие удобные планировки и интерьеры в светлых тонах. Каждое жилое помещение оснащено встроенным гардеробом, функциональной меблированной кухней, оборудованным санузлом и балконом. Из резиденций открывается вид на 18-луночное поле для гольфа и озелененные ландшафтные территории. Жильцам комплекса предлагаются современные удобства и услуги: - просторные гостиные; - балконы во всех апартаментах; - открытый бассейн с зоной отдыха; - спортзал и спа-комплекс; - рестораны и торговые площади; - детская площадка; - баскетбольная площадка; - автомобильный паркинг; - озелененные территории; - круглосуточная охрана и видеонаблюдение; - быстрый доступ к Emirates Road и New Expo Road. Расположение: Комплекс Golf Views находится в северной части застройки Emaar South, которая представляет собой проект по развитию полей для гольфа на юге Дубая. Район Dubai South обеспечен прямым доступом к железнодорожной сети Etihad, новому международному аэропорту Al-Mactoum и порту Palm Jebel Ali. Жилые районы Emaar South раскинулись на территории в 700 гектаров и соединяются озелененными бульварами с сетью общественного транспорта. В сообществе оборудовано 18-луночное поле для гольфа и гольф-клуб, а также планируется застройка крупных парков, велосипедных маршрутов, торговых комплексов и высококлассных отелей. По шоссе Emirates Road на транспорте жители комплекса могут быстро добраться: - до международных аэропортов DXB – за 45 минут, Al Mactoum – за 5 минут; - до небоскреба Burj Khalifa и торгового центра Dubai Mall – за 40 минут; - до острова Palm Jumeirah – за 30 минут; - до отеля Burj Al Arab – за 35 минут; - до набережной The Walk JBR – за 30 минут; - до торгового комплекса Mall of the Emirates – за 35 минут. Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Экономическая привлекательность: - Комиссия 0%; - Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. С нами Вы будете чувствовать безопасность, ведь у нас есть многолетний опыт в юридической сфере, а это гарантия соблюдения всех тонкостей при оформлении недвижимости. Звоните или пишите в чат, мы всегда на связи и рады ответить на все вопросы !!