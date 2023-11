Дубай, ОАЭ

от €464,331

Комплекс расположен среди качающихся пальм и потрясающих видов на район DAMAC Hills. В этом замечательном месте находится знаменитый международный гольф-клуб Трампа в Дубае, а также обширный парк площадью почти 4 миллиона квадратных футов. Это обширное зеленое пространство представляет собой множество тематических зон для отдыха, в том числе спортивные площадки, скейт-парк, волновой бассейн, контактную ферму, парк для собак и множество других привлекательных достопримечательностей. Элитный комплекс предлагает квартиры с 1-2 спальнями и таунхаусы с 2-3 спальнями. Расположение и объекты поблизости Клуб поло и конного спорта в Дубае – 10 минут Дубайский автодром – 12 минут Клуб конного спорта и поло Plantation - 11 минут Дубайский международный стадион – 14 минут Спортивный комплекс Хамдан – 15 минут Торговый центр First Avenue – 11 минут Молл Эмиратов – 24 минуты Медицинский центр Астер – 9 минут Медицинская больница Парквью – 12 минут Королевский госпиталь NMC – 19 минут Отель Park Inn by Radisson – 10 минут Отель Studio One – 9 минут Five Hotel Jumeirah Village Circle – 19 минут Школа Джебель Али – 5 минут Международная школа Fairgreen – 11 минут Глобальная индийская международная школа – 16 минут Общественная школа Сафа – 18 минут Королевская школа – 21 минута Международный аэропорт Аль-Мактум – 28 минут