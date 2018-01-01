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California 2

Дубай, ОАЭ
от
€482,589
;
19
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О комплексе

Апартаменты с частным бассейном в комплексе California 2 в районе Al Furjan! Меблированная кухня! Беспроцентная рассрочка! Пpeкраcнaя кваpтира для жизни, инвестиций и cдачу в aренду!

Удобства: детская игровая зона, бассейн, фитнес-клуб, сауна и паровая комната, игровая площадка для детей, водопад, уличное кино, детская игровая зона, место для барбекю, беговая дорожка.

Расположение:
11 минут до Торгового центра "Ibn Battuta"
16 минут до Дубай Марины
16 минут до пляжа JBR
20 минут до центра Дубая
20 минут до Бурдж Халифа
20 минут до Торгового центра Дубай
20 минут до Международного аэропорта Дубая

План оплаты:
20 % - первоначальный взнос
60 % - в течение 1,5 лет
20 % - по 0.5 % в месяц до полной выплаты

Пишите или звоните, проконсультируем бесплатно! Предоставим каталог инвестора!

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2026
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
10
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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California 2
Дубай, ОАЭ
от
€482,589
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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Royal BIP Real Estate Brokers is delighted to present 2 bedroom apartment, located in 2 bedroom apartment, located in Central Park, City Walk known as Erin by Meraas. Amenities & Facilities; 3 Bedroom 4 Bath Unfurnished BUA; 2,835 Sqft Utility Maid room Powder room Closet Store area Foyer Balcony / Terrace Lobby, Lift & Waiting area Reception area Swimming pool Gym Barbeque area 24/7 Security Beach access Health care centre Kid’s play area Restaurant & Cafe Dining & Retail outlet Sea views Hospital Spa & Sauna room Water activity Running, Jogging & Cycling area Yoga & Meditation Dog park Tennis, Squash & Basketball court Games table Event area Function room Nursery Picnic Pavilions Location Nearby; City Walk Mall – 05 mins Jumeirah Beach – 10 mins La Mer Beach – 15 mins Dubai International Airport – 20 mins Al Maktoum International Airport – 50 mins For further details and viewing, feel free to call: Mr. MOEEN AHMAD at Royal B I P Real Estate Brokers is a leading company specializing in the brokerage of residential and commercial properties and provides ONE STOP solutions to its owners/landlords and investors to achieve their desire results. We are always there to assist our clients in every aspect of searching and finalizing sales transactions of residential & commercial properties, buildings and plots with up-to-date knowledge of UAEs Real Estate market and laws. Royal B I P Real Estate Brokers is registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) No. 28284
Агентство
Royal B I P Real Estate Brokers
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