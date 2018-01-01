Апартаменты с частным бассейном в комплексе California 2 в районе Al Furjan! Меблированная кухня! Беспроцентная рассрочка! Пpeкраcнaя кваpтира для жизни, инвестиций и cдачу в aренду!
Удобства: детская игровая зона, бассейн, фитнес-клуб, сауна и паровая комната, игровая площадка для детей, водопад, уличное кино, детская игровая зона, место для барбекю, беговая дорожка.
Расположение:
11 минут до Торгового центра "Ibn Battuta"
16 минут до Дубай Марины
16 минут до пляжа JBR
20 минут до центра Дубая
20 минут до Бурдж Халифа
20 минут до Торгового центра Дубай
20 минут до Международного аэропорта Дубая
План оплаты:
20 % - первоначальный взнос
60 % - в течение 1,5 лет
20 % - по 0.5 % в месяц до полной выплаты
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