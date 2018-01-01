California 2

Дубай, ОАЭ

Локация - Arjan Окончание строительства - II 2026 г Dolce Vita выполнен в стиле чарующей архитектуры Европы, представляет собой высотный отель + резиденция с большим количеством удобств от отмеченного наградами бутик-застройщика Vincitore Group. Проект отличается викторианской архитектурой и расположен в престижном районе Arjan. Здание имеет высоту в 16 этажей с эксклюзивными студиями, классическими и премиальными апартаментами с 1 спальней и роскошными апартаментами с 2 спальнями. Резиденции отличаются просторной планировкой, высокими потолками, материалами премиум-класса и роскошной отделкой, что создает гармоничное сочетание величия и функциональности. Доступность: Miracle Garden - 5 мин Mall of the Emirates - 5 мин Global Village - 10 мин Burj Khalifa - 10 мин Комплекс имеет целый спектр роскошных удобств, доступных для резидентов: Бассейн Беговые дорожки Бутики и магазины Детская игровая площадка Детский бассейн Сауна и джакузи Зеленые насаждения Зона барбекю Игровая комната Инфинити бассейн Йога студия Кафе и рестораны Кинотеатр Консьерж-сервис Охрана и видеонаблюдение Парковочное место Парк Поле для гольфа Сад Кальян В комплексе представлены: Студии - от 35.3 m2 - от 603 000 AED (165 000$) 1 Bed - от 63.6 m2 - от 995 000 AED (271 000$) 1 Bed Премиум - от 71.5 m2 - от 1 225 000 AED (334 000$) 2 Bed - от - 86.2 m2 - от 1 425 000 AED (339 000$) Проект имеет несколько планов оплаты на выбор при покупке апартаментов, каждый из которых имеет неоспоримые преимущества: Оплата 100% + 4%DLD (налог) Бонус: ежегодный гарантированный доход 8 % в течение 3 лет на этапе строительства!!! Гарантированный доход начинается на 22 день после 100% оплаты! II. Рассрочка до окончания строительства проекта 30% + 4% DLD (налог) - первый взнос 30% - через 5 месяцев 30% - через 10 месяцев 10% - на момент сдачи проекта Бонус: гарантированный доход 8% , начинается после сдачи проекта + клиент освобождается от оплаты service charge (плата за обслуживание комплекса) на 3 года. Рассрочка на 5 лет (2 года после сдачи) 20% + 4% DLD (налог) - первый взнос 1% - ежемесячно в течение 36 месяцев 5% - через 5 месяцев 5% - через 10 месяцев 5% - через 15 месяцев 5% - на момент сдачи проекта 1% - ежемесячно 24 месяца после завершения строительства Стандартный (лояльный) план оплаты 20% + 4% DLD (налог) - первый взнос 10% - через 6 месяцев 10% - через 12 месяцев 10% - через 18 месяцев 50% на момент сдачи проекта