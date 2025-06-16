Жилой комплекс Новая резиденция Maison 3 с бассейнами и садами, JVC, Дубай, ОАЭ

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Мы рады представить этот эксклюзивный проект в стратегическом месте рядом со всеми услугами, в центре развлечений и бизнеса. Проект под названием «Дворяне» является частью коллекции известного разработчика Tiger. Чтобы определить, слово “благородный” это тот, кто обладает высокой моралью и и…
Комьюнити Victoria – это жилой проект, располагается на отдаленной от городской суеты территории Dubailand, в районе Damac Hills 2.
Проект представляет собой комфортабельные виллы с 3-4 спальнями и таунхаусы от 1-6 спальнями. Внешний фасад жилых объектов выполнен в современном стиле, а во вн…
Изящные апартаменты в новом комплексе The Central Downtown! Идеальный вариант для жизни и инвестиций! Рассрочка без процентов!
Год сдачи: 4 кв. 2026 г.
Инфраструктура: баскетбольная площадка, место для барбекю, цветной фонтан, детская площадка, мини-гольф, открытый кинотеатр, пэддл-тен…
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Агентство
DDA Real Estate
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