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  3. Жилой комплекс Новая резиденция Maison 3 с бассейнами и садами, JVC, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая резиденция Maison 3 с бассейнами и садами, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$224,042
28.06.2025
$224,042
23.02.2024
$177,160
;
3
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 15939
ID новостройки на Realting
In CRM: 2358503
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 28.06.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Резиденция располагает бассейнами для взрослых и детей, детской площадкой, парковкой, тренажерным залом, зоной барбекю, ухоженными садами.

Окончание строительства - 1 квартал 2027 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Встроенная кухонная бытовая техника
Расположение и объекты поблизости
  • Международный аэропорт Дубай - 25 минут
  • Дубай Марина - 20 минут
  • Mall of the Emirates - 15 минут
  • Пальма Джумейра - 20 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Maison 3 с бассейнами и садами, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$224,042
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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