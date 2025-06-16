  1. Realting.com
Жилой комплекс Symbolic Altus Falconcity of Wonders

Дубай, ОАЭ
от
$274,000
;
17
ID: 32714
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Эконом-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Эксклюзивная коллекция из 108 жилых апартаментов в районе Liwan, включающая 1 BHK Elite и 2.5 BHK Panorama, полностью меблированных и продуманно спроектированных с современным закрытым кухонным пространством. Каждый дом создан для комфортной и стильной жизни, объединяя вечную архитектурную элегантность с зоной для оздоровления на крыше, панорамными видами и спокойной атмосферой сообщества в непосредственной близости от спортивной арены. В Symbolic Altus современный городской образ жизни выходит на новый уровень. Расположенный в утонченном жилом районе Liwan, комплекс представляет собой шедевр пространства, света и архитектурного видения. Зоны для оздоровления на крыше, зеленые благоустроенные балконы и умиротворяющие панорамные виды создают образ жизни, в котором красота, гармония и высота определяют каждое мгновение.

Местонахождение на карте

Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

