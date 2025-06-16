Жилой комплекс Symbolic Altus Falconcity of Wonders

Эксклюзивная коллекция из 108 жилых апартаментов в районе Liwan, включающая 1 BHK Elite и 2.5 BHK Panorama, полностью меблированных и продуманно спроектированных с современным закрытым кухонным пространством. Каждый дом создан для комфортной и стильной жизни, объединяя вечную архитектурную элегантность с зоной для оздоровления на крыше, панорамными видами и спокойной атмосферой сообщества в непосредственной близости от спортивной арены. В Symbolic Altus современный городской образ жизни выходит на новый уровень. Расположенный в утонченном жилом районе Liwan, комплекс представляет собой шедевр пространства, света и архитектурного видения. Зоны для оздоровления на крыше, зеленые благоустроенные балконы и умиротворяющие панорамные виды создают образ жизни, в котором красота, гармония и высота определяют каждое мгновение.