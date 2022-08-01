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PANORAMA PLUS

Картал, Турция
от
€87,000
;
24
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
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О комплексе

2350m2 общая площадь
1 блок, 91 квартира
Квартиры 2+1  и 3+1
650 метров до моря 

Начало строительства -  01.08.2022
Окончание строительства - 31.12.2023

Общие характеристики:

  • Используются термостойкие блоки BIMS 

  • Интеллектуальная лифтовая система

  • Детектор пожара внутри здания

  • Полный генератор

  • Система газового отопления


Особенности интерьера:

  • Подвесной потолок

  • Кухонные шкафы

  • Гардероб

  • Шкафы для ванной комнаты

  • Кухонные столешницы

  • Стальная входная дверь

  • Окна ПВХ

  • Импортная краска на силиконовой основе

  • Сантехника 1 класса

  • Ламинат 10 мм 

  • Стеклянные балконные перегородки 

 

Особенности социальной сферы:

  • Открытый бассейн

  • Открытая парковка

  • Детская игровая площадка

  • Зона барбекю и отдыха

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Каркасно-блочный
Год сдачи
Год сдачи
2023
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
14
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Стоимость объекта, EUR
Квартиры Квартира
Площадь, м² 99.0
Цена за м², EUR 925
Цена квартиры, EUR 92 000
Местонахождение новостройки
Картал, Турция
Инфраструктура рядом
Море 650 м
Остановка транспорта 50 м
Магазин 100 м
Школа 1 500 м
Детский сад 600 м

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PANORAMA PLUS
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от
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Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Casa Hills - новый жилой комплекс, расположенный в живописном районе - Каргыджак в очень живописном месте, но в то же время недалеко от развитой инфраструктуры. Каргыджак является популярным курортом и располагается в 17 км. от Аланьи. Это место пользуется популярностью у иностранцев для покупки недвижимости и отдыха. Благодаря близости к Аланье в Каргыджаке есть вся инфраструктура, необходимая для жизни: магазины и аптеки, рестораны и кафе, салоны красоты и госпитали, музеи и достопримечательности. Все квартиры сдаются с чистовой отделкой: в апартаментах будут установлены, стальные входные двери, окна из ПВХ с двойным остеклением, полы – плитка, стены - водостойкая краска, кухня с полным набором мебели, гранитными столешницами и набором бытовой техники (духовка, плита, вытяжка, посудомоечная машина, стиральная машина, холодильник), ванные комнаты с полным набором аксессуаров и аксессуаров, полы с подогревом, система кондиционирования воздуха, основное и дополнительное освещение, балконы и террасы, беспроводной доступ в Интернет, спутниковое телевидение. Все апартаменты имеют вид на море. Инфраструктура комплекса: сад, тренажерный зал, детский бассейн, открытый бассейн, аквапарк, парная, камелия, детская площадка, бильярд, сауна, ТВ-зал, турецкая баня, массажный кабинет, соляная комната, кафетерий, лобби, лифт, генератор, домофон, швейцар и система видеонаблюдения, центральная спутниковая система, трансфер до города и пляжа. Почему выгодно работать с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. - Зарубежная недвижимость от надежных застройщиков от 3 млн. рублей. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
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