  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Бакыркёй
  4. Квартира в новостройке Sea Pearl Ataköy

Квартира в новостройке Sea Pearl Ataköy

Бакыркёй, Турция
Цена по запросу
;
11
Оставить заявку
ID: 38228
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бакыркёй

О комплексе

Sea Pearl Ataköy — один из самых роскошных жилых проектов в Стамбуле, предлагающий прямой панорамный вид на Мраморное море. Проект расположен в престижном районе Бакыркёй (Bakırköy) и сочетает в себе эксклюзивное расположение, современную архитектуру и высокий уровень комфорта.

Sea Pearl Ataköy отличается современным дизайном, соответствующим стандартам элитной недвижимости. Проект предлагает просторные зеленые зоны и широкий спектр услуг, повышающих качество жизни, что делает его уникальным выбором для тех, кто хочет инвестировать в недвижимость премиум-класса.

Преимущества проекта Sea Pearl Ataköy

  • Прямой вид на Мраморное море.

  • Роскошная архитектура и высококачественная внутренняя отделка.

  • 631 современная квартира с продуманными планировками.

  • 33 000 м² благоустроенных зеленых зон.

  • Удобное расположение рядом с центром Стамбула и аэропортом имени Ататюрка.

  • Инфраструктура уровня пятизвездочного отеля: бассейны, фитнес-центр и SPA.

  • Круглосуточная система безопасности.

  • Просторные балконы в каждой квартире с великолепными видами.

  • Частная парковка для жителей и гостей комплекса.

  • Подходит для получения турецкого гражданства через инвестиции в недвижимость и обладает высоким инвестиционным потенциалом.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Бакыркёй, Турция
Образование
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
Все новости
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл с бассейнами и парковочными местами, Дёшемеалты, Турция
Дёшемеалты, Турция
от
$1,46 млн
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и спа-зоной в 800 метрах от моря, Авсаллар, Турция
Аланья, Турция
от
$230,718
Жилой комплекс Новая резиденция с аквапарком, бассейнами и теннисным кортом в 150 метрах от пляжа Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$162,552
Жилой комплекс Новые апартаменты по выгодной цене в элитном жилом комплексе, Ускюдар, Стамбул, Турция
Ускюдар, Турция
от
$329,616
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, тренажерным залом и зоной барбекю, 300 метров до моря, Махмутлар, Турция
Махмутлар, Турция
от
$464,933
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Sea Pearl Ataköy
Бакыркёй, Турция
Цена по запросу
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Шикарные апартаменты в районе Маслак.
Жилой комплекс Шикарные апартаменты в районе Маслак.
Жилой комплекс Шикарные апартаменты в районе Маслак.
Жилой комплекс Шикарные апартаменты в районе Маслак.
Жилой комплекс Шикарные апартаменты в районе Маслак.
Показать все Жилой комплекс Шикарные апартаменты в районе Маслак.
Жилой комплекс Шикарные апартаменты в районе Маслак.
Сарыер, Турция
от
$275,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Окруженный зеленью, новый жилой комплекс Стамбула находится в одном шаге от всего, что Вам нужно - близко к больнице, торговому центру, учебным заведениям и транспортным развязкам, в 3 км. станции метро Ayazaga, в 3,5 км от шоссе E-80. В проекте 10 магазинов, всего 130 квартир различной п…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой квартал Трехкомнатная квартира в популярном комплексе в Махмутларе
Жилой квартал Трехкомнатная квартира в популярном комплексе в Махмутларе
Жилой квартал Трехкомнатная квартира в популярном комплексе в Махмутларе
Жилой квартал Трехкомнатная квартира в популярном комплексе в Махмутларе
Жилой квартал Трехкомнатная квартира в популярном комплексе в Махмутларе
Показать все Жилой квартал Трехкомнатная квартира в популярном комплексе в Махмутларе
Жилой квартал Трехкомнатная квартира в популярном комплексе в Махмутларе
Махмутлар, Турция
от
$185,785
Комплекс состоит из двух жилых зданий с ландшафтным садом и большим бассейном. Квартира находится всего в 500 метрах от пляжа, рядом с магазинами, ресторанами и всеми удобствами. Квартира расположена на третьем этаже одиннадцатиэтажного дома с видом на северо-восток и имеет общую площадь 120…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой квартал Элитная недвижимость в новом проекте рядом с пляжем
Жилой квартал Элитная недвижимость в новом проекте рядом с пляжем
Жилой квартал Элитная недвижимость в новом проекте рядом с пляжем
Жилой квартал Элитная недвижимость в новом проекте рядом с пляжем
Жилой квартал Элитная недвижимость в новом проекте рядом с пляжем
Показать все Жилой квартал Элитная недвижимость в новом проекте рядом с пляжем
Жилой квартал Элитная недвижимость в новом проекте рядом с пляжем
Яйлалы, Турция
от
$143,076
Камеры видеонаблюденияГенераторСадТренажерный залСаунаСпаБассейнЛифтСигнализацияОхранаВид на природуКабельное ТВАвтостоянка
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Рынок недвижимости Турции в 2026 году
04.05.2026
Рынок недвижимости Турции в 2026 году
Как снять жилье в Турции иностранцу
23.03.2026
Как снять жилье в Турции иностранцу
«Турция уже не та?»: Честный разбор рынка недвижимости в 2026 году
28.01.2026
«Турция уже не та?»: Честный разбор рынка недвижимости в 2026 году
Что посмотреть в Стамбуле: 15+ главных достопримечательностей и маршрут на 2 дня
18.12.2025
Что посмотреть в Стамбуле: 15+ главных достопримечательностей и маршрут на 2 дня
Содержание недвижимости в Турции для иностранцев: что нужно знать о налогах, коммунальных услугах и страховке
29.09.2025
Содержание недвижимости в Турции для иностранцев: что нужно знать о налогах, коммунальных услугах и страховке
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Показать все публикации