Квартира в новостройке Sea Pearl Ataköy

Sea Pearl Ataköy — один из самых роскошных жилых проектов в Стамбуле, предлагающий прямой панорамный вид на Мраморное море. Проект расположен в престижном районе Бакыркёй (Bakırköy) и сочетает в себе эксклюзивное расположение, современную архитектуру и высокий уровень комфорта.
Sea Pearl Ataköy отличается современным дизайном, соответствующим стандартам элитной недвижимости. Проект предлагает просторные зеленые зоны и широкий спектр услуг, повышающих качество жизни, что делает его уникальным выбором для тех, кто хочет инвестировать в недвижимость премиум-класса.
Преимущества проекта Sea Pearl Ataköy
Прямой вид на Мраморное море.
Роскошная архитектура и высококачественная внутренняя отделка.
631 современная квартира с продуманными планировками.
33 000 м² благоустроенных зеленых зон.
Удобное расположение рядом с центром Стамбула и аэропортом имени Ататюрка.
Инфраструктура уровня пятизвездочного отеля: бассейны, фитнес-центр и SPA.
Круглосуточная система безопасности.
Просторные балконы в каждой квартире с великолепными видами.
Частная парковка для жителей и гостей комплекса.
Подходит для получения турецкого гражданства через инвестиции в недвижимость и обладает высоким инвестиционным потенциалом.