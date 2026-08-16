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Квартиры с видом на море в Мугле, Турция

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Бодрум
8
Миляс
64
Фетхие
24
Мармарис
8
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46 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Фетхие, Турция
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Квартира 3 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2/4
В древние времена Фетхие был известен как Телмессос, «земля огней». Безусловно, самый яркий …
$286,170
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Квартира 5 спален в Kizilagac, Турция
Квартира 5 спален
Kizilagac, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 253 м²
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$1,99 млн
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Квартира 2 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 2 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 3
Просторные квартиры с собственным пляжем и уникальным видом на море в Бодруме, Кючюкбюк Квар…
$635,663
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 4 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Квартиры с панорамным видом на море и собственными садами в Бодруме, Конаджик Квартиры на пр…
$838,632
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Квартира 3 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 3 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Шикарные квартиры с видом на море в комплексе с бассейном в Бодруме Шикарные квартиры распол…
$300,495
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Квартира 4 спальни в Kizilagac, Турция
Квартира 4 спальни
Kizilagac, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 253 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$1,62 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 4 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Этаж 2/2
Недвижимость с видом на море рядом с пристанью в Ялыкаваке, Бодрум Недвижимость расположена …
$1,15 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Миляс, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Миляс, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/2
Пентхаусы с видом на море в Бодруме, Адабюкю, рядом с аэропортом Адабюкю с его чистейшим воз…
$167,420
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Квартира 3 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 3 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/3
Продажа 🏠 Эксклюзивная недвижимость под управлением Swissôtel в Гюндогане В престижном…
$1,06 млн
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Квартира 3 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 3 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 2/2
Квартира в Центре Бодрума с панорамным видом на город , море и замок Святого Петра Компле…
$480,000
НДС
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Пентхаус 6 комнат в Фетхие, Турция
Пентхаус 6 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Здесь редкое сочетание, которое сложно найти в одном объекте: море перед глазами, лес рядом,…
$1,49 млн
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INEST HOMES
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Квартира 4 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 2/3
Просторные квартиры с собственным пляжем и уникальным видом на море в Бодруме, Кючюкбюк Квар…
$1,33 млн
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Квартира 3 спальни в Бодрум, Турция
Квартира 3 спальни
Бодрум, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 253 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$1,06 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 4 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Роскошные квартиры на берегу моря с собственным пляжем в Бодруме Предлагаем роскошные кварти…
$1,20 млн
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Квартира 2 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 2 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 2
Квартиры с видом на город и море в проекте с бассейном в Бодруме, Конаджик Эти квартиры расп…
$271,601
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Квартира 3 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 3 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Количество этажей 2
Квартиры с панорамным видом на море и собственными садами в Бодруме, Конаджик Квартиры на пр…
$803,689
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Квартира 3 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 3 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 2
Квартиры с видом на город и море в проекте с бассейном в Бодруме, Конаджик Эти квартиры расп…
$349,335
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Квартира 2 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 2 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 2
Квартиры у моря с выходом на собственный пляж в районе Битез, Бодрум Эти квартиры расположен…
$818,016
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Квартира 3 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 3 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Роскошные квартиры на берегу моря с собственным пляжем в Бодруме Предлагаем роскошные кварти…
$1,00 млн
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Квартира 3 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 3 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/2
Квартиры с видом на море и природу в Бодруме, Мугла Квартиры с красивым видом на море и прир…
$703,665
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Квартира 3 комнаты в Dorttepe, Турция
Квартира 3 комнаты
Dorttepe, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 2/2
Квартира с 2 спальнями с видом на озеро в комплексе недалеко от аэропорта в Бодрум Район Дёр…
$124,928
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Квартира 4 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Этаж 1/2
Недвижимость с видом на море рядом с пристанью в Ялыкаваке, Бодрум Недвижимость расположена …
$1,00 млн
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Квартира 4 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Этаж 1/2
Квартиры с видом на море в Бодруме, Акьярлар, с собственным садом и общим бассейном Квартиры…
$475,419
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Квартира 2 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 2 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Квартиры в проекте на первой береговой линии с видом на море и частным пляжем в Ялыкаваке, Б…
$750,723
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Квартира 5 комнат в Бодрум, Турция
Квартира 5 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 1/2
Квартиры с панорамным видом на море, личными бассейнами и садами в Гюмюшлюке, Бодрум, Турция…
$801,619
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Квартира 4 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
Квартиры с видом на море и природу в Бодруме, Мугла Квартиры с красивым видом на море и прир…
$820,943
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Пентхаус 3 комнаты в Бодрум, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/2
Квартира с уникальным видом и террасой рядом с пляжем в Бодруме, Тургутрейс Квартира находит…
$500,868
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Квартира 4 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Количество этажей 1
Квартиры в привилегированном проекте в Бодруме, Тюркбюкю, на первой береговой линии Предлага…
$2,60 млн
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Квартира 3 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 3 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 2/3
Квартиры с системой «умный дом» в комплексе с общим бассейном в Бодруме, Бардакчи Квартиры р…
$519,375
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Квартира 3 комнаты в Миляс, Турция
Квартира 3 комнаты
Миляс, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2/3
Инвестиционная квартира рядом с пристанью Гюллюк в Миласе, Мугла Эта стильная квартира распо…
$183,585
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Типы недвижимости в Мугле

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Мугле, Турция

с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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