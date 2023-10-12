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Квартиры с видом на море в Мугла, Турция

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29
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68 объектов найдено
Квартира с видом на море, с видом на горы в Бодрум, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Бодрум, Турция
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Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Бодрум, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Бодрум, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Квартиры с Прекрасным Видом в Роскошном Комплексе у Моря в Бодруме, Ялыкавак Роскошные кварт…
€555,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Квартиры с Прекрасным Видом в Роскошном Комплексе у Моря в Бодруме, Ялыкавак Роскошные кварт…
€685,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Guelluek, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Guelluek, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2/3
Квартира в Мугле, Милас, Рядом с Морем, Пристанью для Яхт и Аэропортом Квартира в Мугле, Мил…
€196,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Milas, Турция
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Milas, Турция
Комнаты 5
Площадь 364 м²
Количество этажей 2
Современный комплекс вилл с пляжами, бассейнами и спа-центром, Бодрум, Турция Предлагаются …
€3,68 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Guelluek, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Guelluek, Турция
Комнаты 3
Площадь 386 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Гюллюк, Бодрум, Турция Предлагаются виллы с больш…
€1,34 млн
Квартира 11 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Yalikavak, Турция
Квартира 11 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Yalikavak, Турция
Комнаты 13
Площадь 497 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и гостевыми домами, Ялыкавак, Турция Предлагаются виллы с …
€3,02 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Doerttepe, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Doerttepe, Турция
Комнаты 4
Площадь 101 м²
Количество этажей 3
Красивая малоэтажная с бассейном в живописном районе, Бодрум, Турция Резиденция располагает…
€422,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Meselik, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Meselik, Турция
Комнаты 4
Площадь 175 м²
Количество этажей 3
Трёхуровневые дома в жилом комплексе с частным пляжем, пристанью, широким спектром услуг в Б…
€997,992
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Yalikavak, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Yalikavak, Турция
Комнаты 4
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Экологичная резиденция с пляжем и причалом в живописном районе, в окружении зелени, Ялыкавак…
€1,15 млн
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с садом в Guendogan, Турция
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Guendogan, Турция
Комнаты 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 6
Резиденция с собственным пляжем и бассейнами на первой линии у моря, Бодрум, Турция Предлаг…
€1,10 млн
Квартира 6 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Dagbelen, Турция
Квартира 6 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Dagbelen, Турция
Комнаты 7
Площадь 425 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция с собственным пляжем и спа недалеко от центра Бодрума, Турция Предлагаются…
€5,87 млн
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
Количество этажей 3
Квартиры с Видом на Море в Комплексе с Частным Пляжем в Гюндогане, Бодрум Предлагаемые на пр…
€2,13 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Видовые Квартиры в Охраняемом Комплексе в Бодруме, Ялыкавак. Квартиры с панорамным видом на …
€884,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Видовые Квартиры в Охраняемом Комплексе в Бодруме, Ялыкавак. Квартиры с панорамным видом на …
€936,000
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Dagbelen, Турция
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Dagbelen, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Частные Виллы с Облицовкой из Камня в Бодруме, Ялыкавак. Отдельностоящие виллы из камня с па…
€1,80 млн
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Bogazici, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Bogazici, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/2
Квартиры с Видом на Море и Озеро в Бодруме, Адабюкю Предлагаемые на продажу квартиры находят…
€222,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Doerttepe, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Doerttepe, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/3
Уютные Квартиры с Видом на Море в Мугле, Бодрум с Хорошим Инвестиционным Потенциалом Квартир…
€172,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Doerttepe, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Doerttepe, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/3
Уютные Квартиры с Видом на Море в Мугле, Бодрум с Хорошим Инвестиционным Потенциалом Квартир…
€140,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Bogazici, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Bogazici, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 175 м²
Меблированные Квартиры у Моря в Отмеченном Наградами Проекте в Бодруме, Адабюкю Меблированны…
€1,20 млн
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Фетхие, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Этаж 2/5
Современная Недвижимость с Видом на Море в Фетхие, Карагёзлер Недвижимость в Фетхие находитс…
€535,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бодрум, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 271 м²
Роскошные Квартиры с Видом на Исторический Замок и Остров Кос в Бодруме, Мугла Современные к…
€2,35 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бодрум, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Роскошные Квартиры с Видом на Исторический Замок и Остров Кос в Бодруме, Мугла Современные к…
€1,25 млн
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бодрум, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Роскошные Квартиры с Видом на Исторический Замок и Остров Кос в Бодруме, Мугла Современные к…
€850,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 2
Меблированные Квартиры с Видом на Море в Комплексе с Личным Причалом в Ялыкаваке, Бодрум Рос…
€1,85 млн
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Количество этажей 2
Меблированные Квартиры с Видом на Море в Комплексе с Личным Причалом в Ялыкаваке, Бодрум Рос…
€2,10 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Количество этажей 2
Меблированные Квартиры с Видом на Море в Комплексе с Личным Причалом в Ялыкаваке, Бодрум Рос…
€1,65 млн
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Количество этажей 2
Меблированные Квартиры с Видом на Море в Комплексе с Личным Причалом в Ялыкаваке, Бодрум Рос…
€1,20 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Недвижимость с Видом на Море в Комплексе с Бассейном в Бодруме, Гюндоган Недвижимость в Бодр…
€613,000

Типы недвижимости в Мугла

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Мугла, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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