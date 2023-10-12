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Квартиры с видом на горы в Мугла, Турция

Бодрум
29
Мармарис
8
Yalikavak
4
Milas
3
Фетхие
3
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20 объектов найдено
Квартира с видом на море, с видом на горы в Бодрум, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Бодрум, Турция
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Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Бодрум, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Бодрум, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фетхие, Турция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фетхие, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 2/3
Представлена на продажу красивая квартира, расположенная в городе Фетхие - излюбленном курор…
€190,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Фетхие, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Фетхие, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/3
Добро пожаловать в мир утонченной роскоши и уединенного комфорта в самом сердце города Фетхи…
€210,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фетхие, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фетхие, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 2/3
Представлена на продажу квартира, расположенная в районе Деликташ Фетхие. Район находится в …
€155,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фетхие, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фетхие, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
Представлена на продажу квартира в отличном жилом комплексе Оваджика курортного Фетхие. Этот…
€180,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фетхие, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фетхие, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/3
Представлена квартира от застройщика, расположенная всего в 5 минутах от пляжа Чалыш Фетхие.…
€154,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Milas, Турция
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Milas, Турция
Комнаты 5
Площадь 364 м²
Количество этажей 2
Современный комплекс вилл с пляжами, бассейнами и спа-центром, Бодрум, Турция Предлагаются …
€3,68 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Guelluek, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Guelluek, Турция
Комнаты 3
Площадь 386 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Гюллюк, Бодрум, Турция Предлагаются виллы с больш…
€1,34 млн
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Meselik, Турция
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Meselik, Турция
Комнаты 5
Площадь 165 м²
Количество этажей 3
Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция Роскошный жилой к…
€918,334
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Фетхие, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Этаж 2/5
Современная Недвижимость с Видом на Море в Фетхие, Карагёзлер Недвижимость в Фетхие находитс…
€535,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Kemikler, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Kemikler, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Квартиры с Видом на Природу Недалеко от Аэропорта Бодрума в Миласе, Мугла Квартиры с инвести…
€150,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 3
Меблированные Квартиры с Потенциалом Высокого Дохода от Аренды в Фетхие, Оваджик Квартиры ра…
€267,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Milas, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Milas, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 3/6
Роскошные Квартиры в Комплексе Среди Природы в Мугле, Милас Современные апартаменты располож…
€147,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Milas, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Milas, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 3/6
Роскошные Квартиры в Комплексе Среди Природы в Мугле, Милас Современные апартаменты располож…
€128,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Bozyer, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Bozyer, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1/3
Квартиры для Инвестиций Рядом со Всей Инфраструктурой в Мугле, Фетхие Квартиры расположены в…
€214,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фетхие, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фетхие, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/3
Продажа квартиры 1+1 в Фетхие, Новый комплекс в чальшь   Наш ЖК идеально подходит для …
€180,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Бодрум, Турция
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Бодрум, Турция
Комнаты 4
Площадь 325 м²
Жилой комплекс класса люкс расположен в бухте Ялычифтлик на юге Бодрума в живописном заливе …
€1,65 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Бодрум, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Бодрум, Турция
Комнаты 4
Площадь 185 м²
Количество этажей 2
Современный жилой комплекс состоит из 73 дуплексных апартаментов и расположенный в живописно…
€950,000
Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на море, с гаражом в Бодрум, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на море, с гаражом
Бодрум, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Великолепный проект, потрясающие квартиры на продажу в Бодруме, владелец которого предлагает…
Цена по запросу

Типы недвижимости в Мугла

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Мугла, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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