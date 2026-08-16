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Квартиры возле озера в Мугле, Турция

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Бодрум
8
Миляс
64
Фетхие
24
Мармарис
8
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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 3 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 3
Апартаменты с видом на озеро в новом жилом комплексе с бассейном и фитнес-центром, Бодрум, Т…
$189,332
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Квартира 5 комнат в Kuyucak Mevkii, Турция
Квартира 5 комнат
Kuyucak Mevkii, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 165 м²
Количество этажей 3
Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция Роскошный жилой к…
$996,445
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Параметры недвижимости в Мугле, Турция

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с видом на море
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