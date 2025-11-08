Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Мугла
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Поле для гольфа

Квартиры около гольф-клуба в Мугле, Турция

Бодрум
8
Миляс
66
Фетхие
34
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 3 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 2/1
Regnum Golf & Country Club Bodrum На полуострове Бодрум это первый 18-луночное  природное…
$380,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Мугле

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Мугле, Турция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти